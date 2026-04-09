Maxcolchon abre en Vigo su segunda tienda en la provincia de Pontevedra

Maxcolchon continúa su crecimiento en la provincia de Pontevedra con la apertura de una nueva tienda en Vigo. Ubicado en el centro comercial Alcampo Vigo II, este nuevo establecimiento refuerza la presencia de la marca en la provincia, consolidando su implantación territorial y su compromiso con el cliente local.

La apertura de la tienda de colchones de Vigo no es un hecho aislado, sino un paso más dentro de una estrategia de expansión sostenida basada en la cercanía, el asesoramiento personalizado y la confianza de los clientes.

La tienda abre al público de lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas, con un amplio horario pensado para adaptarse al día a día de los vecinos de Vigo y su entorno.

Un espacio pensado para probar, comparar y decidir

La nueva tienda de Maxcolchon en Vigo ha sido concebida como un espacio donde el descanso se vive de forma real. Lejos de las compras impulsivas, la marca apuesta por una experiencia guiada y sin prisas, en la que cada persona puede probar, comparar y entender qué producto se adapta mejor a su forma de dormir.

El objetivo es claro: ayudar al cliente a tomar una decisión informada, basada en sus hábitos, su postura al dormir y sus necesidades reales.

Una experiencia de compra cercana y guiada

En la tienda de Vigo, un equipo de asesores especializados acompaña al cliente durante todo el proceso de elección, teniendo en cuenta aspectos clave como la postura al dormir, el peso, los hábitos de descanso o posibles dolencias.

“No creemos en soluciones estándar. Creemos en el colchón adecuado para cada persona”, explican desde Maxcolchon. Una filosofía que ha permitido a la marca diferenciarse en un sector altamente competitivo.

Todos los colchones cuentan con 120 noches de prueba, a excepción de los colchones artesanales, además de transporte y montaje gratuitos en los soportes y opciones de financiación flexibles, facilitando el acceso a un descanso de calidad.

Colchón Sojamax, indicado para deportistas. / FdV

Innovación, diseño y fabricación nacional

Maxcolchon fábrica directamente sus colchones, canapés y complementos en España, controlando todo el proceso productivo y garantizando altos estándares de calidad. La marca trabaja con materiales de última generación, espumaciones avanzadas y tejidos transpirables y termorreguladores que favorecen un descanso saludable durante todo el año.

La personalización es otro de sus grandes valores diferenciales, con múltiples opciones de firmeza, medidas y acabados, más de 40 tonalidades y 7 tipos de tapizados para adaptar cada producto al estilo de cada hogar.

Compromiso con el bienestar y la sostenibilidad

La fabricación nacional y el modelo de distribución directa permiten a Maxcolchon reducir su impacto medioambiental y mantener una relación más cercana con el cliente. Cada tienda es un espacio de asesoramiento real, donde se escucha y se acompaña sin presión comercial.

La tienda de Vigo nace con el objetivo de convertirse en un nuevo referente del descanso saludable en Pontevedra, reforzando una presencia que ya es sólida en el territorio, donde la firma cuenta también con tienda en Parque Comercial Nasas Nigrán.

Dirección: Local 1-2, Avenida de Madrid, Centro Comercial Alcampo Vigo II, 36214 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 619354211