Caldas de Reis prepárase para tres noites de festa co Kálidas Primavera
Panorama, El Combo Dominicano e Saudade lideran unha edición que medra en formato, e que terá lugar os días 2, 3 e 4 de abril na Tafona
Moncho González
Caldas de Reis afronta a conta atrás para unha das fins de semana máis agardadas desta primavera coa celebración do Kalidas Primavera Fest, unha cita que este ano dá un importante salto adiante e que converterá a vila en punto de encontro para milleiros de persoas durante tres noites consecutivas de música e espectáculo. O evento celebrarase os días 2, 3 e 4 de abril no recinto da Tafona, en plena Semana Santa, nunha aposta estratéxica do Concello para reforzar o atractivo festivo, turístico e económico do municipio.
O festival, herdeiro da tradicional Festa da Primavera, evoluciona nesta edición cara a un formato máis ambicioso. O que ata agora se concentraba nunha única xornada amplíase a tres días cun cartel pensado para atraer públicos de diferentes idades e consolidar a marca Kalidas como unha das grandes referencias do calendario festivo galego. Desde a organización insístese en que esta nova etapa nace coa vontade de situar Caldas no circuíto das grandes citas gratuítas de Galicia, apostando por orquestras de primeiro nivel, DJs e un importante despregue técnico.
A programación arrancará o xoves 2 de abril cunha das propostas máis recoñecidas da verbena actual, El Combo Dominicano. O seu repertorio de ritmos latinos, pop e éxitos bailables será o encargado de abrir unha fin de semana que se prevé multitudinaria. A velada completarase coas sesións de Groove Amigos, DMiron e Carlos López, reforzando así o carácter festivo dunha noite pensada para atraer tanto público local como visitantes da comarca
Un dos momentos centrais chegará o venres 3, coa actuación da orquestra Panorama, sen dúbida un dos grandes reclamos desta edición. A formación desembarcará en Caldas co seu habitual espectáculo de gran formato, con escenario de grandes dimensións, pantallas xigantes, coreografías, iluminación e un potente sistema de son.
O peche do festival terá lugar o sábado 4, coa presenza da orquestra Saudade, encargada de poñer o punto final a unha edición que nace coa aspiración de marcar un antes e un despois na programación musical de primavera en Caldas. A proposta completa busca ofrecer unha experiencia de tres xornadas consecutivas na que a música sexa tamén un motor para dinamizar a vida social e comercial da vila.
A coincidencia coa Semana Santa permitirá, segundo as previsións municipais, atraer visitantes que prolonguen a súa estancia e aproveiten para coñecer a oferta hostaleira, comercial e turística de Caldas de Reis. O sector servizos afronta estas datas con optimismo, confiando en que o festival repercuta de maneira directa na ocupación e no consumo durante toda a fin de semana.
Os concertos celebraranse a partir das dez da noite no aparcadoiro da Tafona, con entrada gratuíta, nun recinto preparado para acoller unha gran afluencia de público e cun dispositivo especial coordinado entre Policía Local e Protección Civil. Todo apunta a que Caldas volverá converterse, unha vez máis, nun dos grandes epicentros da festa en Galicia.
