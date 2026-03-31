Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva toponimia de GaliciaDesaparecido en el MiñoMujeres cofrades VigoDoral sin aparcamientoPrecios locales comerciales
instagramlinkedin

Caldas de Reis prepárase para tres noites de festa co Kálidas Primavera

Panorama, El Combo Dominicano e Saudade lideran unha edición que medra en formato, e que terá lugar os días 2, 3 e 4 de abril na Tafona

As orquestras Panorama e El Combo Dominicano, pratos fortes do festival. / Iñaki Abella

Moncho González

Caldas de Reis

Caldas de Reis afronta a conta atrás para unha das fins de semana máis agardadas desta primavera coa celebración do Kalidas Primavera Fest, unha cita que este ano dá un importante salto adiante e que converterá a vila en punto de encontro para milleiros de persoas durante tres noites consecutivas de música e espectáculo. O evento celebrarase os días 2, 3 e 4 de abril no recinto da Tafona, en plena Semana Santa, nunha aposta estratéxica do Concello para reforzar o atractivo festivo, turístico e económico do municipio.

O festival, herdeiro da tradicional Festa da Primavera, evoluciona nesta edición cara a un formato máis ambicioso. O que ata agora se concentraba nunha única xornada amplíase a tres días cun cartel pensado para atraer públicos de diferentes idades e consolidar a marca Kalidas como unha das grandes referencias do calendario festivo galego. Desde a organización insístese en que esta nova etapa nace coa vontade de situar Caldas no circuíto das grandes citas gratuítas de Galicia, apostando por orquestras de primeiro nivel, DJs e un importante despregue técnico.

Edición anterior do festival. / FdV

A programación arrancará o xoves 2 de abril cunha das propostas máis recoñecidas da verbena actual, El Combo Dominicano. O seu repertorio de ritmos latinos, pop e éxitos bailables será o encargado de abrir unha fin de semana que se prevé multitudinaria. A velada completarase coas sesións de Groove Amigos, DMiron e Carlos López, reforzando así o carácter festivo dunha noite pensada para atraer tanto público local como visitantes da comarca

Un dos momentos centrais chegará o venres 3, coa actuación da orquestra Panorama, sen dúbida un dos grandes reclamos desta edición. A formación desembarcará en Caldas co seu habitual espectáculo de gran formato, con escenario de grandes dimensións, pantallas xigantes, coreografías, iluminación e un potente sistema de son.

O peche do festival terá lugar o sábado 4, coa presenza da orquestra Saudade, encargada de poñer o punto final a unha edición que nace coa aspiración de marcar un antes e un despois na programación musical de primavera en Caldas. A proposta completa busca ofrecer unha experiencia de tres xornadas consecutivas na que a música sexa tamén un motor para dinamizar a vida social e comercial da vila.

Anterior edición do Kalidas Primavera Fest. / FdV

A coincidencia coa Semana Santa permitirá, segundo as previsións municipais, atraer visitantes que prolonguen a súa estancia e aproveiten para coñecer a oferta hostaleira, comercial e turística de Caldas de Reis. O sector servizos afronta estas datas con optimismo, confiando en que o festival repercuta de maneira directa na ocupación e no consumo durante toda a fin de semana.

Os concertos celebraranse a partir das dez da noite no aparcadoiro da Tafona, con entrada gratuíta, nun recinto preparado para acoller unha gran afluencia de público e cun dispositivo especial coordinado entre Policía Local e Protección Civil. Todo apunta a que Caldas volverá converterse, unha vez máis, nun dos grandes epicentros da festa en Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents