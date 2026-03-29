Clínicas Exö-Höllenback, líderes en odontología integrativa y holística

La odontología integrativa y holísticaes un enfoque clínico que considera la salud bucal como parte fundamental del bienestar del paciente, analizando la conexión entre la boca y el resto del cuerpo. Así, el cuidado bucal no solo es una cuestión de estética o funcionalidad sino que puede afectar directamente a nuestro estado de salud general.

Un estado bucal descontrolado provoca infecciones crónicas que liberan bacterias al torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ictus o accidentes cerebrovasculares, infecciones respiratorias, como bronquitis o neumonía, complicaciones en la diabetes, partos prematuros y demencia.

Desde el punto de vista digestivo, la falta de piezas dentales provoca dificultades en la masticación generando procesos digestivos más pesados y con una absorción de nutrientes más limitada.

Si vamos al campo muscular, la dificultad de fijar la mirada, cefaleas tensionales y contracturas es más que evidente. En el campo de lo psicólogico, un estado bucal incorrecto puede generar ansiedad, problemas de autoestima y discriminación social.

«El mejor tratamiento siempre es el que conseguimos evitar»

«Nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es concienciar a los pacientes en labores preventivas e intervenir solo en los casos donde el daño sea irreversible», afirma la Dra. Diana Pazo, coordinadora médica de Exö-Höllenback.

El concepto de la campaña es sencillo y cómodo. Todo aquel paciente que lo desee puede realizarse una revisión de su estado bucal para ser informado de forma detallada de todos y cada uno de los aspectos de su estado bucal de forma totalmente gratuita.

«Queremos que todos aquellos que estén interesados puedan acercarse a nuestros centros con la tranquilidad de informarse de una manera sosegada e incorporarse a esa mentalidad de prevención que nos gustaría implementar en nuestros pacientes», declara la doctora Diana Pazo. «Nuestro equipo médico es excelente, hipercualificado y con una clara orientación a la prevención. Nos gustaría que nuestra profesión nos permitiese vivir evitando y no actuando sobre la enfermedad».

«Saber es sanar»

Estos años de duro trabajo de concienciación nos ha enseñado que la prevención es mucho mas agradecida para nuestros pacientes y para nosotros mismos , bajo nuestro lema “saber es sanar” se esconde un proyecto apasionante con un equipo sensacional.

Estamos muy orgullosos de nuestro departamento de higiene y prevención así como de las auxiliares que nos hacen el trabajo mucho mas efectivo y reconfortante.

Nuestro compromiso con la ciudad de Vigo es total, aquí nacimos, de aquí somos y debemos agradecerles de alguna manera a nuestros mas de 65.000 pacientes estos 25 años de fidelidad.

Somos dentistas con nombre y apellidos y queremos seguir siéndolo. El no ser una franquicia nos permite hacer la odontología que queremos y no estar supeditados a criterios económicos. La prevención debe ser nuestra razón de ser y evitar la enfermedad nuestro compromiso.