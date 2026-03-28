El entrenamiento que está conquistando Vigo: así es Aire Barre

Hay una forma de entrenar que no entra por los ojos, sino por el cuerpo. Empieza en algo casi imperceptible: en cómo te colocas, en cómo respiras, en cómo sostienes un movimiento unos segundos más de lo habitual. Poco a poco, sin darte cuenta, todo cambia. No es un cambio brusco, sino una evolución consciente del cuerpo y el movimiento.

Cada vez más mujeres que ya entrenan —que vienen del pilates, del yoga o de disciplinas exigentes— llegan a ese punto en el que el cuerpo pide algo distinto. No más intensidad, sino más sentido: más control, más precisión, más elegancia en cada movimiento.

Es en ese momento donde aparece Aire Barre, el primer estudio boutique de barre en Vigo.

Interior Aire Barre. / Cedida

Al frente está Raquel Herrero, cuya trayectoria en la danza atraviesa todo el método. Ha desarrollado una forma de trabajar el cuerpo que entiende que no todas las etapas son iguales, que no se entrena igual durante el embarazo que después, y que no se habita el cuerpo de la misma manera con los años. Por eso, su enfoque no es solo físico, sino una manera consciente de trabajar y habitar el cuerpo con inteligencia, sensibilidad y respeto.

Esa mirada se percibe en cada detalle. Las clases son exigentes, pero nunca agresivas; intensas, pero siempre acompañadas de control y conciencia. Todo está medido: la secuencia de movimientos, el ritmo, la música que acompaña cada transición. Nada es casual.

Aquí el cuerpo no se empuja, se acompaña. Se afina, se escucha. Porque cuando el movimiento tiene sentido, el cuerpo cambia.

Y esa sensación se traslada más allá de la clase. Se nota en la postura, en la forma de moverse, en cómo se sale de la sesión: más ligera, más fuerte, más conectada con una misma.

Aire Barre se ha consolidado como un centro de referencia en Vigo, no solo por su método, sino por la comunidad que ha creado. Una comunidad creciente de mujeres que encuentran en el movimiento un espacio donde exigirse sin perderse, donde cuidarse sin renunciar a la intensidad.

Aire Barre, el primer estudio boutique de barre en Vigo. / Cedida

En esta evolución, el proyecto continúa creciendo. Con Aire Barre Online, el método se adapta a la vida real: para quienes no pueden asistir de forma presencial, para quienes viven lejos o se encuentran en otra ciudad o país, o simplemente para quienes necesitan integrar el movimiento en su día a día con mayor flexibilidad.

A ello se suma la Certificación Aire Barre, el primer programa de formación de barre con certificación propia en Galicia, dirigido a profesionales del movimiento que buscan enseñar desde el conocimiento, la sensibilidad y el criterio. No se trata de aprender a repetir, sino de aprender a observar, comprender y guiar.

Porque hay entrenamientos que se hacen. Y otros que se quedan en el cuerpo.

Descubre Aire Barre y reserva tu clase: https://www.airebarre.com