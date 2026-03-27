XGAP Fitness Center: ejercicio, fisioterapia y entrenamiento personalizado en un mismo espacio en A Estrada
El centro apuesta por un modelo de entrenamiento basado en profesionales cualificados, trabajo interdisciplinar e instalaciones adaptadas a diferentes formas de entrenar
M. González
Durante años, el concepto de gimnasio estuvo ligado a grandes salas llenas de máquinas, rutinas genéricas y entrenamientos poco adaptados a cada persona. Sin embargo, el sector está viviendo una transformación profunda.
Cada vez más usuarios buscan espacios donde el ejercicio no solo sirva para mejorar la forma física, sino también para cuidar la salud, prevenir lesiones y recibir asesoramiento profesional adaptado a su situación personal.
En ese contexto se enmarca el modelo de centros integrales de entrenamiento y bienestar como XGAP Fitness Center, en A Estrada, que apuesta por una filosofía clara: convertir el ejercicio físico en una herramienta real para mejorar la calidad de vida.
Para lograrlo, el centro se apoya en un enfoque de trabajo multidisciplinar en el que educadores físico-deportivos, fisioterapeutas y especialistas en salud colaboran de forma coordinada, integrando el entrenamiento con la prevención y la recuperación física.
Profesionales cualificados para diseñar el entrenamiento
Una de las bases del modelo de trabajo del centro es la profesionalización del entrenamiento.
Antes de iniciar cualquier programa, los usuarios realizan una valoración inicial completa que permite conocer su punto de partida y diseñar un plan adaptado a su situación.
Esta evaluación tiene en cuenta diferentes factores:
- composición corporal
- análisis funcional del movimiento
- objetivos personales
- historial de lesiones
- nivel de condición física
El proceso está dirigido por graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD/INEF), especialistas en entrenamiento y salud.
«Cada persona tiene un contexto distinto», explica Xoel Goldar, responsable del centro. «Nuestro trabajo consiste en analizar esa situación y diseñar un programa que realmente se adapte a lo que necesita».
Este enfoque permite trabajar con perfiles muy variados: personas que quieren mejorar su forma física, usuarios que buscan perder peso, deportistas que quieren mejorar su rendimiento o personas que necesitan recuperar movilidad tras una lesión.
Grupos reducidos para entrenar con seguimiento profesional
Otra de las características del centro es el trabajo en grupos reducidos, una tendencia que está creciendo con fuerza en el sector del fitness.
Este formato permite combinar la motivación del entrenamiento en grupo con la supervisión directa de profesionales cualificados, algo que resulta difícil en clases masivas.
Al limitar el número de participantes por sesión, los entrenadores pueden controlar la ejecución de los ejercicios, corregir posturas y adaptar la intensidad del entrenamiento.
Entre las actividades que se desarrollan en estos grupos destacan:
- pilates máquina
- pilates suelo
- entrenamiento funcional
- sesiones de ejercicio terapéutico
- programas de movilidad y fuerza
La filosofía del centro se resume en una idea sencilla: priorizar la calidad del entrenamiento frente a la cantidad.
Trabajo interdisciplinar: ejercicio, fisioterapia y nutrición
El funcionamiento del centro se basa en un equipo interdisciplinar en el que colaboran diferentes profesionales relacionados con la salud y la actividad física.
En XGAP Fitness Center trabajan:
- fisioterapeutas
- nutricionistas
- graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Esta coordinación permite abordar el entrenamiento desde una perspectiva más completa, integrando el ejercicio con la prevención de lesiones, la recuperación física y la mejora de los hábitos alimentarios.
Según explican desde el centro, la colaboración entre profesionales facilita programas mucho más seguros y eficaces, especialmente en casos de recuperación o readaptación tras lesiones.
Tecnología para seguir la evolución del entrenamiento
La digitalización también forma parte del funcionamiento del centro.
Los usuarios disponen de una aplicación móvil que les permite acceder a su planificación de entrenamiento, consultar el calendario de actividades y realizar un seguimiento de su progreso.
A través de esta herramienta pueden:
- consultar las rutinas programadas
- acceder a vídeos explicativos de los ejercicios
- registrar la actividad realizada
- comunicarse con el equipo del centro
Además, la aplicación permite sincronizar datos con dispositivos de actividad física, facilitando un control más completo del entrenamiento y la evolución de cada usuario.
Instalaciones diseñadas para diferentes formas de entrenar
El diseño del centro también responde a esta filosofía de trabajo. Las instalaciones combinan diferentes espacios adaptados a distintas metodologías de entrenamiento.
El centro cuenta con:
- zonas de entrenamiento guiado
- salas para grupos reducidos
- espacios abiertos para trabajo autónomo supervisado
- áreas específicas para fisioterapia y recuperación
Esta distribución permite integrar en un mismo entorno entrenamiento, readaptación y trabajo preventivo, facilitando la coordinación entre los distintos profesionales.
Una nueva forma de entender el fitness
La evolución del sector refleja un cambio claro en las prioridades de los usuarios. Cada vez más personas buscan asesoramiento profesional, programas adaptados a su situación física y entrenamiento orientado a la salud.
En ese contexto, centros como XGAP Fitness Center representan una nueva manera de entender el ejercicio físico: no solo como una actividad estética, sino como una herramienta fundamental para cuidar el cuerpo y mejorar la calidad de vida.
Contacta con XGAP
Lugar Figueroa de Arriba, Nº58, 36680 A Estrada, Pontevedra
info.xgap@gmail.com | 986 180 546
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