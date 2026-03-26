Arcade rende homenaxe ao seu produto estrela: a ostra
O Concello de Soutomaior acollerá os días 3, 4 e 5 de abril unha nova edición da Festa da Ostra, que volverá situar no centro a súa proposta culinaria máis recoñecida
Arcade xa quenta motores para celebrar unha das citas máis emblemáticas e agardadas do ano: a XXXVIII edición da Festa da Ostra. Un evento que vai moito máis alá da gastronomía para converterse nunha auténtica exaltación da identidade local, do vínculo co mar e do espírito de convivencia que define a vila.
Coa privilexiada paisaxe da Enseada de San Simón como pano de fondo, a festa consolídase ano tras ano como un referente turístico e cultural en Galicia, atraendo a milleiros de visitantes que chegan seducidos pola calidade excepcional da ostra de Arcade e por unha programación pensada para gozar sen présas dun produto único.
Neste contexto, o alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, subliñou o intenso traballo realizado nos últimos meses para que esta edición marque un novo fito: «Levamos meses traballando para que esta sexa a mellor Festa da Ostra ata o de agora, coidando cada detalle da programación e poñendo en valor o noso produto estrela, cun sabor a mar inconfundible, perfectamente maridado co albariño de Soutomaior».
Pola súa banda, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, puxo en valor o papel fundamental do sector: «Sen dúbida, esta festa é un recoñecemento total ao sector do mar». Ademais, destacou a relevancia de iniciativas como o proxecto 'Ostreares', impulsado pola Confraría de Arcade, como exemplo de aposta pola innovación e a sustentabilidade.
Unha experiencia gastronómica única
O auténtico corazón da Festa da Ostra latexa nas súas casetas de degustación, onde veciñanza e visitantes poden descubrir, en primeira persoa, a excelencia dun produto único. A ostra de Arcade, fresca, intensa e profundamente ligada ao mar, ofrécese a prezos populares, 12 euros a ducia, convertendo cada bocado nunha experiencia accesible e inesquecible.
A proposta complétase cunha maridaxe perfecta cos albariños de Soutomaior, dispoñibles a 13 euros a botella, que realzan os matices mariños da ostra e elevan a degustación a outro nivel. Un equilibrio de sabores que se converte nun dos grandes sinais de identidade da festa.
Para quen busca novas sensacións, a cita tamén aposta pola innovación coa proposta gastronómica «OS TRÉS», unha experiencia elaborada que reinterpreta a ostra en clave contemporánea. Nesta edición, sorprenderá con creacións como o crujiente de gamba con tartar de ostra, a ostra en escabeche tradicional ou a ostra marinada en teriyaki sobre crema de aguacate e caviar de arenque, ampliando así a oferta para todos os públicos.
Pero a Festa da Ostra vai máis alá da gastronomía e comeza a sentirse días antes. O 29 de marzo dará o pistoletazo de saída coa 7K Soutomaior e a Carreira Infantil da Ostra, dúas citas deportivas con inscrición gratuíta e abertas a toda a participación. Xa na madrugada do 2 de abril, o programa 'Pensando en ti' da Radio Galega emitirá un especial en directo desde o Multiúsos de Arcade, convidando a toda a veciñanza e visitantes a formar parte desta celebración desde dentro.
Tres días grandes
A Festa da Ostra concentrará os seus días grandes na fin de semana do 3, 4 e 5 de abril, cunha programación pensada para gozar en calquera momento do día e para todos os públicos.
Como novidade nesta edición, e coincidindo coa Semana Santa, as casetas abrirán xa o venres 3 de abril ás 12:00 horas, dando inicio a unha xornada que combinará gastronomía e música desde o primeiro momento. Ao mediodía, o ambiente festivo completarase co concerto de Chispas do Lérez, mentres que pola noite Arcade vibrará coas actuacións das orquestras Olympus e Finisterre.
O sábado 4 a festa manterá o seu ritmo coa apertura das casetas tamén ás 12:00 horas e co tradicional pasarrúas de Imperiais, que percorrerá o traxecto desde o Calvario ata o Peirao enchendo as rúas de música e animación. Xa pola noite, a celebración continuará coas actuacións das orquestras Los Satélites e La Misión, garantindo un ambiente festivo ata ben entrada a madrugada.
A xornada do domingo 5 comezará cedo, ás 10:00 da mañá, co pasarrúas da Banda Artística de Arcade e da Banda Cultural de Arcade. Ás 11:00 horas abrirán as casetas de degustación e, ao mediodía, terá lugar un dos momentos máis especiais da festa: a lectura do pregón a cargo da veciña María Codesido García. Durante a mañá, a carpa do Peirao acollerá o directo de Fernando Sánchez Jazz Quartet, mentres que pola tarde, a partir das 18:00 horas, a actuación de Louoband poñerá o broche musical a unha fin de semana marcada polo sabor, a tradición e o ambiente festivo.
Un evento para vivir e compartir
Máis aló da gastronomía, a Festa da Ostra é un espazo de encontro onde veciñanza e visitantes comparten mesa, música e tradición. A súa combinación de produto de calidade, prezos accesibles e unha programación variada convértea nunha cita imprescindible no calendario festivo galego.
Unha celebración que invita a descubrir Arcade, a súa cultura e o seu sabor máis auténtico: «Trátase dunha festa de unión que enxalza o produto máis típico de Arcade e que convida a todo o mundo a descubrilo e degustalo».
