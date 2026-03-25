Veolia impulsa unha cata para poñer en valor a auga compostelá
Representantes institucionais e profesionais participaron na experiencia para coñecer as características e a calidade da auga local
Santiago de Compostela acolleu na xornada de onte unha cata de augas organizada por Veolia, que reuniu na súa sede a representantes institucionais —entre eles membros da corporación municipal— e a profesionais de distintos ámbitos da cidade, como saúde, deporte, hostalaría, cultura e tecido asociativo.
O encontro tivo como principal obxectivo dar a coñecer e poñer en valor as propiedades da auga compostelá, un recurso esencial que forma parte da identidade e do día a día da cidade. A través desta experiencia, as persoas asistentes tiveron a oportunidade de afondar nas características da auga, coñecer as súas particularidades e aprender a diferenciala e apreciala desde unha perspectiva máis consciente e informada.
A cata estivo dirixida por David Ribes e Diana Peleteiro, expertos en calidade da auga de Veolia, quen guiaron ás persoas participantes nun percorrido sensorial e divulgativo arredor das características organolépticas da auga, a súa orixe, composición e os factores que inflúen na súa calidade. A actividade permitiu descubrir matices pouco coñecidos e contribuíu a reforzar a idea de que a auga da billa é un produto de calidade con identidade propia.
A iniciativa converteuse así nun punto de encontro entre diferentes sectores clave de Santiago, favorecendo o intercambio de impresións e coñecementos arredor dun elemento común que conecta ámbitos tan diversos como a saúde, o deporte ou a actividade hostaleira e comercial. Neste sentido, púxose de manifesto o potencial da auga como recurso transversal, presente tanto nos hábitos de vida saudables como na actividade económica local.
Durante a xornada, tamén se destacou a importancia de promover o coñecemento e a valoración da auga da billa como un recurso de calidade, sostible e de proximidade, así como o seu papel fundamental no benestar da cidadanía e no desenvolvemento sostible da cidade.
O director executivo de Veolia Auga en Galicia, Nicolás Esmorís, subliñou que «iniciativas como esta permiten achegar á cidadanía e aos distintos sectores profesionais o traballo que hai detrás da xestión da auga, así como poñer en valor un recurso que require dun alto nivel de control e coñecemento técnico».
Esmorís destacou tamén que «a auga de Santiago é un exemplo de calidade e garantía sanitaria, e é importante seguir avanzando na súa posta en valor, tamén desde o punto de vista da experiencia e da percepción por parte das persoas usuarias».
Esta acción enmárcase nas actividades organizadas por Veolia con motivo do Día Mundial da Auga, unha data que busca sensibilizar sobre a importancia deste recurso esencial e promover a súa xestión sostible, contribuíndo a reforzar o vínculo entre a cidade e un dos seus recursos máis estratéxicos, ao tempo que fomenta unha maior conciencia sobre o seu consumo responsable.
- Davila 21/03/2026