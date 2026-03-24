La energética gallega Máis Enerxía ilumina la Praza de América de Vigo con un rótulo visible desde Gran Vía

Vigo suma estos días una nueva referencia en su horizonte urbano. Máis Enerxía, primera comercializadora 100% gallega de luz y gas, ha instalado un rótulo luminoso a más de 20 metros de altura en la parte superior de uno de los edificios que presiden el emblemático cruce de avenidas de Praza de América.

Este nuevo elemento es ya visible desde distintos puntos del entorno, en especial desde la Gran Vía de Vigo. Se integra en una de las arterias más transitadas de la ciudad, por la que circulan a diario miles de vehículos y peatones.

La actuación coincide con un momento de consolidación para esta compañía energética con sede en la ciudad. En los últimos años ha ampliado de forma exponencial su presencia en todo el mercado nacional. De hecho, entre sus hitos más recientes figura haber superado el teravatio de energía comercializada, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de su actividad y la ampliación de su base de clientes en un sector cada vez más competitivo.

Una referencia en uno de los grandes símbolos vigueses

La Praza de América funciona desde como uno de los grandes puntos de encuentro del tráfico vigués. En ella confluyen algunas de las principales arterias de la ciudad que conectan distintos barrios y zonas del área metropolitana. Máis Enerxía da ahora una nueva luz a este entorno cuando cae el sol.

En una ciudad con una relación tan estrecha con el mar como Vigo, la luz siempre ha tenido un significado especial. Los faros del litoral y las líneas luminosas que dibuja la capital metropolitana en el horizonte están grabadas en las retinas de locales y visitantes. Ahora, se suma a ellas la presencia de una nueva referencia luminosa coronando la plaza como un nuevo faro urbano.

Además, la plaza es un lugar bien conocido por los celtistas ya que es el lugar de celebración de los éxitos del club celeste que, hace unos años, cuenta también con Máis Enerxía como proveedor energético. De hecho, la compañía de luz y gas es patrocinadora oficial del equipo femenino As Celtas.

Crecer en un contexto marcado por la incertidumbre

En los últimos años, el mercado energético europeo ha estado marcado por importantes cambios, con fuertes oscilaciones en los precios y un aumento de la preocupación de hogares y empresas por el coste de la energía.

El nuevo rótulo de Máis Enerxía Galega corona la Praza de América, en Vigo. / MAIS ENERXIA

En ese contexto, Máis Enerxía ha ido ampliando su actividad con una propuesta centrada en ofrecer electricidad, gas y otros servicios personalizados a particulares, autónomos, empresas e incluso a otras comercializadoras.

La compañía apuesta por un modelo basado en la personalización y la proximidad con el cliente. El objetivo es que cada usuario se sienta acompañado y seguro en lo relativo a la gestión de sus contratos de luz y gas. Esa proximidad, junto con una oferta altamente competitiva y transparente, constituye uno de los pilares sobre los que Máis ha consolidado su crecimiento.

Una empresa con raíces gallegas

Aunque comercializa energía en todo el territorio nacional, incluidas las Islas Canarias y Baleares, Máis Enerxía mantiene una vinculación estrecha con Galicia, donde inició su trayectoria y donde mantiene su sede central.

La elección de la Praza de América responde a ese vínculo con la ciudad. Se trata de uno de los puntos más reconocibles de Vigo y de un espacio donde confluyen algunos de los flujos urbanos más intensos del área metropolitana.

Máis Enerxía Galega suma un nuevo símbolo al skyline vigués. / MÁIS ENERXÍA

Con el paso del tiempo, el nuevo rótulo pasará a integrarse en la imagen cotidiana de la plaza, del mismo modo que otros elementos del paisaje urbano que terminan formando parte de la memoria visual de quienes atraviesan a diario la ciudad.

Una luz más en el skyline de Vigo que, desde ahora, identifica también la presencia de una compañía energética gallega en crecimiento que ha logrado situarse en disposición de liderar el mercado energético nacional desde Galicia.