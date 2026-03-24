Recuperación y bienestar en un entorno termal con atención personalizada

En plena comarca del Ribeiro, rodeado de naturaleza y viñedos, el Balneario Arnoia pone a disposición de sus usuarios su Unidad Terapéutica Termal (UTT), un servicio diseñado para acompañar procesos de recuperación y mejorar el bienestar de personas con distintas necesidades de salud.

Por su cercanía, especialmente para quienes residen en Vigo y el sur de la provincia de Pontevedra, se presenta como una alternativa cómoda para acceder a tratamientos de rehabilitación en un entorno tranquilo, con atención continuada y programas personalizados.

El papel de las aguas mineromedicinales

Uno de los elementos clave de esta propuesta son las aguas termales del balneario. Se trata de aguas hipotermales, de débil mineralización y con una temperatura constante de 25,2 °C, clasificadas como sulfuradas y radiactivas.

Aplicadas mediante técnicas de balneoterapia, pueden contribuir a aliviar molestias, favorecer la movilidad y apoyar procesos de recuperación funcional. Su uso está especialmente indicado en casos de artrosis, fibromialgia o afecciones dermatológicas como psoriasis y eccemas.

Atención especializada y programas adaptados

La Unidad Terapéutica Termal cuenta con un equipo multidisciplinar formado por profesionales de medicina, fisioterapia, enfermería, terapia ocupacional y masoterapia. A partir de una valoración inicial, se diseña un plan ajustado a las necesidades de cada persona.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

CUIDO TERMAL: estancias de hasta 15 días dirigidas a personas con autonomía o dependencia leve, enfocadas en el alivio del dolor y el apoyo en las actividades diarias.

estancias de hasta 15 días dirigidas a personas con autonomía o dependencia leve, enfocadas en el alivio del dolor y el apoyo en las actividades diarias. RECUPERA TERMAL: programas de hasta tres meses pensados para quienes necesitan continuar su recuperación tras un proceso hospitalario, con rehabilitación física, seguimiento fisioterapéutico y atención continuada.

Ambos programas se desarrollan en un entorno diseñado para promover el equilibrio físico y emocional. Las instalaciones incluyen piscinas interiores de aguas mineromedicinales, espacios de rehabilitación, áreas de terapia ocupacional y servicio de pensión completa con menús supervisados por nutricionistas.

Reserva ya tu estancia Puedes obtener más información sobre la Unidad Terapéutica Termal del Balneario de Arnoia en el siguiente enlace. Asimismo, puedes contactar con las instalaciones y reservar tu experiencia o bien a través del correo electrónico (reservas@balnearioarnoia.es) o por teléfono, llamando al 988 492 400. Reserva antes del 30 de abril con el código UTT10 y consigue un 10% de descuento.

Un entorno que acompaña el proceso de recuperación

Ubicado junto a los ríos Miño y Arnoia, el Balneario Arnoia ofrece un entorno natural que favorece el descanso y la desconexión. Paseos al aire libre, gastronomía local y un ambiente tranquilo completan una experiencia orientada al cuidado integral.

Una propuesta pensada para quienes buscan combinar recuperación, bienestar y entorno natural en un mismo espacio.