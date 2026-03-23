Hidroablación robótica: la innovadora técnica que utiliza Quirónsalud para tratar la hiperplasia de próstata y que preserva la función sexual
El método utiliza un sistema robótico de vanguardia mínimamente invasivo que realiza resecciones prostáticas y el paciente recibe el alta hospitalaria en 48 horas
La hiperplasia benigna de próstata (HBP), agrandamiento benigno de la próstata que dificulta la función miccional en los hombres, se puede abordar con una técnica innovadora, mínimamente invasiva, que no compromete la continencia urinaria ni la función sexual. La hidroablación prostática utiliza imágenes en tiempo real y un sistema robotizado con un chorro de agua de alta precisión para ejecutar las resecciones de la próstata sin el uso de energía.
Así, los pacientes se benefician de «una recuperación rápida, con alta hospitalaria en 48 horas, lo que les permite retomar sus rutinas anteriores y una gran mayoría recupera sus hábitos deportivos», destaca el Dr. Antón Zarraonandía, especialista en Urología del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez. El experto, formado en la técnica de la hidroablación con AquaBeam, subraya que este procedimiento «tiene un menor riesgo de incontinencia y disfunción sexual y, a diferencia de los abordajes clásicos, mantiene la función eyaculatoria, porque la tecnología permite ser muy precisos durante la intervención».
La precisión se basa en un sistema de navegación guiada con imágenes a tiempo real que «nos permite a los profesionales visualizar y planificar la intervención de manera personalizada», explica el especialista del hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, único centro en el noroeste peninsular que utiliza esta técnica.
Robótica e imagenología de vanguardia
La intervención robótica se combina con imagenología avanzada (uso clínico de imágenes de diagnóstico), en tiempo real, para realizar una resección precisa y personalizada que se adaptada a las características anatómicas de cada paciente. El cirujano visualiza toda la próstata en tiempo real, mapea qué partes extirpar y cuáles evitar. Tras la planificación quirúrgica, un chorro de agua sin radiofrecuencia controlado robóticamente extirpa el tejido prostático identificado.
Al ser una técnica mínimamente invasiva reduce el trauma en los tejidos circundantes de la próstata, lo que se traduce en una recuperación más rápida. Además, la intervención en el quirófano apenas dura unos 30 minutos.
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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