Así es el proyecto de vivienda protegida que la Xunta promueve en Lavadores

Viviendas protegidas de gran calidad, accesibles y sostenibles. Un nuevo barrio bien comunicado, con zonas verdes de y ocio, equipamientos y dotado con todos los servicios. Este es el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) con el que la Xunta desarrolla suelo en el ámbito del Ofimático en Vigo, donde se estima la construcción de 2.000 viviendas y que tiene el horizonte del 2028 para la ejecución de las obras de urbanización.

El 100% de los hogares serán protegidos y mantendrán esa calificación de forma permanente, lo que significa que no la perderán en ningún momento, pasen los años que pasen.

Mayor edificabilidad

Gracias a los cambios realizados por el Gobierno gallego, promotores y cooperativistas —además de la Xunta, que también prevé construir vivienda pública en el ámbito— podrán edificar en este caso un 10% más. Ese incremento propiciará la creación de otras 160 viviendas más de las previstas en el PXOM, lo que beneficiará a otras tantas familias. Asimismo, conlleva aumento de reservas para dotaciones públicas frente a las previstas inicialmente y también las previstas en el PXOM vigués.

Infografía de la urbanización proyectada en el Ofimático en Vigo. / FdV

El skyline

Los residenciales colectivos previstos, que combinarán la tipología de manzana cerrada (bloques con patio interior) y abierta (donde las edificaciones dan directamente a los espacios libres), contarán con alturas de entre 4 y 7 plantas, excepto una edificación de tres bloques con bajo y 12 plantas, junto a la avenida de Madrid.

El PIA dispone de un estudio de paisaje que justifica la altura de los edificios, y en algunos casos se rebaja a bajo y 1 planta para integrarse en el entorno. Con ello se busca una adecuada transición edificatoria entre el entorno del ámbito y su interior, y mayor eficiencia en la gestión y urbanización del suelo, con mayor racionalidad de las superficies urbanizadas, lo que liberará más suelo para espacios libres y zonas verdes.

Espacios para la convivencia

El PIA proyecta estándares de vivienda protegida de gran calidad, así como una densidad urbana adecuada al nuevo barrio. De este modo, en diez parcelas, por ejemplo, se prevén bloques con espacios libres en el interior que, además de ser espacios de convivencia para fomentar las relaciones comunitarias, garantizan adecuadas condiciones de privacidad a los hogares de las plantas bajas.

Un gran corredor verde

Ese estándar de calidad de la vivienda protegida parte de la calidad del espacio en el que se encuentra. En lo que se refiere a los sistemas generales, el PIA también incrementa la reserva de suelo para los mismos; especialmente, el gran corredor verde que atravesará el ámbito de norte a sur y enmendará las deficiencias de dotaciones públicas en los barrios limítrofes como o Calvario o Lavadores. Las zonas verdes ocuparán una superficie de 70.112 m2.

Infografía del PIA. / FdV

Itinerarios peatonales

Para facilitar y fomentar la movilidad peatonal y un uso amable de los espacios públicos, los principales itinerarios de tránsito estarán cubiertos de amplios soportales de 4 metros para la protección de los transeúntes. En cuanto a las aceras, su ancho se definirá en el proyecto de urbanización, junto a la distribución de las diferentes secciones viarias, que cumplirán con las exigencias legales y las condiciones de confort necesarias.

El horizonte para la ejecución de la urbanización es 2028

El proyecto contempla un sistema de movilidad basado en los medios de transporte alternativos, bien sea caminando o bien por la red de carril bici prevista en el ámbito, generando itinerarios peatonales en las zonas verdes, que se concatenan de manera que exista una permeabilidad total en la trama urbana. Se reservan además, dentro del ámbito, 550 plazas públicas de aparcamiento.

Un PIA bien armado

El PIA cumple con las exigencias legales de dotaciones públicas, definiendo hasta 3 parcelas de equipamientos con superficies de alrededor de 11.000m2 cada una, más que suficientes para albergar cualquier uso acorde a las necesidades públicas tanto del Ofimático como de los barrios colindantes.

En todo caso, estos equipamientos, además de responder a las previsiones del PXOM, se localizan concentrados ocupando posiciones centrales y estructurantes para facilitar su mejor utilidad y servicio no solo al ámbito, sino a los barrios del entorno.

Infografía del Proyecto de Interés Autonómico (PIA). / FdV

Lo que no se ve

La urbanización permitirá dotar al ámbito de todos los servicios: saneamiento, abastecimiento, pluviales, redes de iluminación, de gas y de telecomunicaciones.

Estudio de tráfico

Aunque el PXOM considera válido el viario existente en el ámbito, en el PIA se realiza un estudio de tráfico específico, que valida tanto el viario circundante al ámbito como las conexiones de este con el viario interior. El proyecto mantiene las conexiones previstas en el PXOM con la avenida de Madrid, y las dos al sur, una a través de la carretera del Vilar/camino de la Ramona y otra a través de la rúa do Gandarón. Estas se completan con dos enlaces más al norte.