Una oda a la gastronomía

El Concello de Sanxenxo alberga, desde el pasado mes de diciembre, un recurso turístico pionero en Galicia: el Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas. Ubicado en el Pazo de Quintáns, en la parroquia de Noalla, aúna patrimonio, paisaje y gastronomía y acoge la sede de la concejalía de Turismo del ayuntamiento.

La Semana Santa se presenta así como una época perfecta para conocer Sanxenxo y visitar este nuevo espacio, donde el visitante encontrará diferentes salas temáticas en torno al patrimonio gastronómico local. A través de paneles interactivos y estancias didácticas y visuales se traza un recorrido por el origen del producto de la huerta y del mar, la evolución de la cocina y la belleza del paisaje de la zona.

El centro ha nacido para ser símbolo de Galicia Calidade, embajador de la gastronomía de las Rías Baixas y un recurso turístico de referencia para Sanxenxo y Noalla. El edificio en el que se asienta, el Pazo de Quintáns, fue adquirido por el Concello en 2005 por 1,2 millones de euros y declarado Bien de Interés Cultural en 2017. Dos años después se sometió a una profunda rehabilitación con fondos propios, europeos y estatales.

Noticias relacionadas

El proyecto del centro gastronómico, por su parte, se llevó a cabo con el apoyo de la Xunta de Galicia y fue financiado con más de 29,3 millones de euros de fondos europeos Next Generation.