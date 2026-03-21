Una oda a la gastronomía
Ya se puede visitar el Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas, ubicado en el Pazo de Quintáns
El Concello de Sanxenxo alberga, desde el pasado mes de diciembre, un recurso turístico pionero en Galicia: el Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas. Ubicado en el Pazo de Quintáns, en la parroquia de Noalla, aúna patrimonio, paisaje y gastronomía y acoge la sede de la concejalía de Turismo del ayuntamiento.
La Semana Santa se presenta así como una época perfecta para conocer Sanxenxo y visitar este nuevo espacio, donde el visitante encontrará diferentes salas temáticas en torno al patrimonio gastronómico local. A través de paneles interactivos y estancias didácticas y visuales se traza un recorrido por el origen del producto de la huerta y del mar, la evolución de la cocina y la belleza del paisaje de la zona.
El centro ha nacido para ser símbolo de Galicia Calidade, embajador de la gastronomía de las Rías Baixas y un recurso turístico de referencia para Sanxenxo y Noalla. El edificio en el que se asienta, el Pazo de Quintáns, fue adquirido por el Concello en 2005 por 1,2 millones de euros y declarado Bien de Interés Cultural en 2017. Dos años después se sometió a una profunda rehabilitación con fondos propios, europeos y estatales.
El proyecto del centro gastronómico, por su parte, se llevó a cabo con el apoyo de la Xunta de Galicia y fue financiado con más de 29,3 millones de euros de fondos europeos Next Generation.
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