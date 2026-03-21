Un destino de relax e natureza
A Arnoia garda todos os elementos para vivir unha escapada perfecta
O Concello da Arnoia é sinónimo de descanso, auga e natureza. Por iso mesmo, estase a posicionar como un enclave turístico referente na comarca.
Por unha banda, foi significativa a apertura o pasado ano do Hotel-Balneario de Arnoia; unhas instalacións que acollen 50 habitacións, tres piscinas interiores (unha delas, Alvea, das máis grandes de Galicia) e unha ampla oferta de tratamentos de beleza e benestar. As augas hipotermais do balneario están indicadas para a fibromialxia e a artrose; de feito, o complexo conta con 30 habitacións destinadas a persoas que precisan tratamentos intermedios ou rehabilitación.
Outra das xoias turísticas de Arnoia é o hotel Abadía-Caldaria.Ten capacidade para 50 hóspedes e dispón de 16 habitacións dobres, cada unha delas única; dous apartamentos individuais e unha habitación adaptada. A estas opcións de descanso e benestar hai que sumarlle a oferta gastronómica da vila. Por exemplo, está triunfando especialmente o restaurante A Lareira, recoñecido cun Solete da Guía Repsol.
E por suposto, se por algo destaca Arnoia, é pola súa contorna natural. Moi preto do Balneario atopamos o Sendeiro Termal e da Saúde da Arnoia, distinguido como Sendeiro Azul polo seu valor medioambiental e paisaxístico. A ruta percorre o trazado do río Arnoia, onde podemos observar rincóns de interese patrimonial como a Torre de San Roque.
Outros enclaves naturais que paga a pena visitar son os miradoiros, como o impresionante balcón do Monte dos Chaos. Ademais, este verán producirase un esperado eclipse solar que se poderá ver ao 90% desde Arnoia e que, seguro, atraerá a ducias de visitantes.
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores