Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medidas AnticrisisLyon-CeltaPisos «Louvre» viguésEnfermedad ultrarrara IanAtención Primaria GaliciaOrden derribo TalasoOkupas MoañaFernando Franco
instagramlinkedin

Un destino de relax e natureza

A Arnoia garda todos os elementos para vivir unha escapada perfecta

Instalacións e vistas do Hotel Balneario de Arnoia. / FdV

B. C.

A Estrada

O Concello da Arnoia é sinónimo de descanso, auga e natureza. Por iso mesmo, estase a posicionar como un enclave turístico referente na comarca.

Por unha banda, foi significativa a apertura o pasado ano do Hotel-Balneario de Arnoia; unhas instalacións que acollen 50 habitacións, tres piscinas interiores (unha delas, Alvea, das máis grandes de Galicia) e unha ampla oferta de tratamentos de beleza e benestar. As augas hipotermais do balneario están indicadas para a fibromialxia e a artrose; de feito, o complexo conta con 30 habitacións destinadas a persoas que precisan tratamentos intermedios ou rehabilitación.

Outra das xoias turísticas de Arnoia é o hotel Abadía-Caldaria.Ten capacidade para 50 hóspedes e dispón de 16 habitacións dobres, cada unha delas única; dous apartamentos individuais e unha habitación adaptada. A estas opcións de descanso e benestar hai que sumarlle a oferta gastronómica da vila. Por exemplo, está triunfando especialmente o restaurante A Lareira, recoñecido cun Solete da Guía Repsol.

E por suposto, se por algo destaca Arnoia, é pola súa contorna natural. Moi preto do Balneario atopamos o Sendeiro Termal e da Saúde da Arnoia, distinguido como Sendeiro Azul polo seu valor medioambiental e paisaxístico. A ruta percorre o trazado do río Arnoia, onde podemos observar rincóns de interese patrimonial como a Torre de San Roque.

Noticias relacionadas

Outros enclaves naturais que paga a pena visitar son os miradoiros, como o impresionante balcón do Monte dos Chaos. Ademais, este verán producirase un esperado eclipse solar que se poderá ver ao 90% desde Arnoia e que, seguro, atraerá a ducias de visitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
El dulce salto de la canguesa Sandra: de alumna de FP a emprendedora con una pastelería de éxito

La Mancomunidade implica al 93% de la hostelería en el plan de reciclaje de vidrio

La relación que degeneró en pesadilla machista: condenado en Ourense un joven por las palizas a una chica durante sus citas en Verín

Oia activa su maquinaria jurídica para evitar demoler el Talaso

En busca de la puntería perdida: el Mecalia Guardés recibe al Elche en medio de una terrible crisis en el lanzamiento

En la cresta de la ola

El Celta inspira a la diseñadora moañesa Naiara Currás

Verónica Pardellas, ejemplo de superación en Down Ourense: «Estudiar es el futuro»

