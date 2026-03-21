Ponte de Lima vive la tradición pascual
Conciertos, exposiciones o representaciones en vivointegran el programa de la hermosa villa lusa
La villa más antigua de Portugal añade a sus múltiples atractivos los actos de su Semana Santa. El programa de la «Quaresma à Páscoa em Ponte de Lima» desarrolla un conjunto de actividades culturales y religiosas que atraen al histórico concello luso a miles de turistas.
La agenda comienza el 28 de marzo con la escenificación de la Pasión de Jesús a cargo del grupo de la parroquia de Tadim (Braga) junto a la capilla de São João. El día 29 es Domingo de Ramos, con procesión y eucaristía en la iglesia matriz de Santa Maria dos Anjos, desde siempre el principal foco y escenario de estas celebraciones. Aparte de los actos litúrgicos y de la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, hay exposiciones, música sacra, conciertos y la ya clásica Rota das Capelas Floridas del 2 al 4 de abril, que permite la visita a una decena de templos situados en el centro histórico, algunos raramente abiertos al público.
Aparte de los actos del Jueves, Viernes y Sábado Santo –la Última Cena, el Lavapiés, la Pasión, el Viacrucis…– en Ponte de Lima se mantiene vivo el Compasso Pascal, una antiquísima tradición del concello en la que se van bendiciendo las casas. Varios grupos salen tanto desde el centro de la villa como en las aldeas.
En Ponte de Lima se conservan las tradiciones y por eso el Grupo de Cantadeiras de Vitorino de Piães, interpreta el 30 de marzo un conjunto de Cantares da Quaresma e da Páscoa integrados en el espíritu de esta época litúrgica a través de los cánticos de Aleluya asociados al Compasso Pascal.
La música continúa el 1 de abril a cargo de The Classic, un proyecto formado por los tenores Fernando Felgueiras y Orlando Xavier, además del barítono Paulo Campos. El trío presenta al público la belleza intemporal del repertorio de cariz sacro.
En el Concerto da Paixão el 3 de abril se podrá escuchar Stabat Mater, de Giovanni Pergolesi, a cargo de Camerata do Alto Minho. El programa completo con actos y horarios puede consultarse en la web: cm-pontedelima.pt
Atractivos todo el año
Ponte de Lima ofrece atractivos en cualquier estación. A sus iglesias y monumentos del centro histórico suma su gastronomía, un patrimonio tan afamado como los vinos verdes de la zona. Además, los senderos acondicionados permiten el contacto directo con la naturaleza y la interpretación del medio ambiente, como en el caso de las lagunas de Bertiandos. La Ecovia do Lima permite disfrutar de paseos junto al río en un entorno de gran belleza. Y para conocer su historia cuenta con diversos museos.
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