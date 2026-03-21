Piedra, historia y paisaje
Las Ruinas de Santa Mariña están declaradas «Lugar Mágico» de España
El escritor Álvaro Cunqueiro describió el cementerio de Santa Mariña de Dozo, en Cambados, como «el cementerio más melancólico del mundo». Hoy, el lugar está considerado uno de los espacios más evocadores de Galicia y ha recibido recientemente el distintivo de «Lugar Mágico» de España, otorgado por la prestigiosa Asociación Pueblos Mágicos de España.
Las llamadas Ruinas de Santa Mariña fueron declaradas Monumento Nacional en el año 1943. En 2014 se designó como el tercer monumento funerario más importante del país de acuerdo con la Asociación de Cementerios Significativos de Europa (ASCE). Fue el primer camposanto de la provincia de Pontevedra en pertenecer al selecto grupo de ASCE ,y el cuarto de toda Galicia.
Abandonado por razones políticas y religiosas, en su día fue un templo gótico, construido sobre una iglesia románica del siglo XII. Su planta mezcla así elementos románicos, góticos y renacentistas que hoy permanecen abiertos al cielo. Por ejemplo, en uno de sus arcos está representado uno de los siete pecados capitales, la pereza, y en las capillas sobresalen las iconografías en relieve con escenas bíblicas como la Visitación, Cristo y los Apóstoles, la expulsión del paraíso o los pecados capitales.
El espacio transmite silencio, emoción y es, sin duda, una parada obligatoria si se visita el Concello de Cambados; una villa que, además, forma parte de la red de «Pueblos Mágicos» de España.
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