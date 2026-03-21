Óbidos, Pasión entre murallas

Con sus calles adoquinadas, sus inconfundibles casas de ribetes amarillos y su imponente castillo, Óbidos atrae con su historia de siglos a miles de visitantes durante todo el año. Y si es parada obligada en cualquier viaje a Portugal, más aún en las fechas de Semana Santa –del 29 de marzo al 5 de abril-, con actos religiosos y procesionales de los más antiguos del país.

Las procesiones, de las más antiguas del país.

El programa religioso comienza el Domingo de Ramos (29 de marzo a las 15.00) con la bendición y procesión que recorre el casco histórico hasta la iglesia de Santa María, seguida de la Misa de la Pasión. Ese mismo día, la Procesión de los Pasos revive (a las 17.00), con paradas y sermones, el camino de Cristo hacia el Calvario, en un itinerario que serpentea por calles estrechas y plazas empedradas.

Los conciertos, otro atractivo.

Triduo Pascual

El núcleo litúrgico se concentra en el Triduo Pascual. El Jueves Santo (2 de abril) la iglesia de São Pedro acoge la Misa de la Última Cena (21.30) con el tradicional lavatorio de pies. El Viernes Santo la celebración de la Pasión (15.00) da paso al Vía Crucis a partir de las cinco de la tarde que arranca del Jardim de São Tiago y culmina, ya de noche y a la luz de los cirios, con la sobrecogedora Procesión del Entierro del Señor (21.30). El Sábado Santo la Vigilia Pascual en la iglesia de São Pedro (a las 22.00) anuncia la Resurrección, que se celebra el domingo con misas en São Pedro y en el Santuário do Senhor Jesús da Pedra.

La Semana Santa se abre también a la música y la cultura con un programa paralelo de notable nivel. El Santuario do Senhor Jesus da Pedra acoge varios conciertos como el “Stabat Mater” de Giovanni Battista Pergolesi el 28 de marzo, al que seguirán otros. El programa está en cm-obidos.pt

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Representaciones en vivo.

Conciertos en el santuario do Senhor Jesús da Pedra

Al concierto del 28 de marzo le sigue el del día 30, turno de la Orquesta de la Academia de Música de Óbidos, dirigida por Pedro dos Santos Filipe. El 31 será el recital de las Doce Fantasías para Flauta de George Telemann . Ya el 1 de abril será el concierto Misericórdias Domini con Alma Nova & Sinfonietta d'Óbidos. Todas las sesiones son a las 21.00 horas. El templo do Senhor da Pedra es uno de los principales monumentos barrocos de Portugal, una joya que conjuga un volumen cilíndrico exterior con un polígono hexagonal.