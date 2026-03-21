Óbidos, Pasión entre murallas
Del 29 de marzo al 5 de abril, la histórica villa lusa celebra la Semana Santa con procesiones y actos que congregan a miles de visitantes
Con sus calles adoquinadas, sus inconfundibles casas de ribetes amarillos y su imponente castillo, Óbidos atrae con su historia de siglos a miles de visitantes durante todo el año. Y si es parada obligada en cualquier viaje a Portugal, más aún en las fechas de Semana Santa –del 29 de marzo al 5 de abril-, con actos religiosos y procesionales de los más antiguos del país.
El programa religioso comienza el Domingo de Ramos (29 de marzo a las 15.00) con la bendición y procesión que recorre el casco histórico hasta la iglesia de Santa María, seguida de la Misa de la Pasión. Ese mismo día, la Procesión de los Pasos revive (a las 17.00), con paradas y sermones, el camino de Cristo hacia el Calvario, en un itinerario que serpentea por calles estrechas y plazas empedradas.
Triduo Pascual
El núcleo litúrgico se concentra en el Triduo Pascual. El Jueves Santo (2 de abril) la iglesia de São Pedro acoge la Misa de la Última Cena (21.30) con el tradicional lavatorio de pies. El Viernes Santo la celebración de la Pasión (15.00) da paso al Vía Crucis a partir de las cinco de la tarde que arranca del Jardim de São Tiago y culmina, ya de noche y a la luz de los cirios, con la sobrecogedora Procesión del Entierro del Señor (21.30). El Sábado Santo la Vigilia Pascual en la iglesia de São Pedro (a las 22.00) anuncia la Resurrección, que se celebra el domingo con misas en São Pedro y en el Santuário do Senhor Jesús da Pedra.
La Semana Santa se abre también a la música y la cultura con un programa paralelo de notable nivel. El Santuario do Senhor Jesus da Pedra acoge varios conciertos como el “Stabat Mater” de Giovanni Battista Pergolesi el 28 de marzo, al que seguirán otros. El programa está en cm-obidos.pt
Conciertos en el santuario do Senhor Jesús da Pedra
Al concierto del 28 de marzo le sigue el del día 30, turno de la Orquesta de la Academia de Música de Óbidos, dirigida por Pedro dos Santos Filipe. El 31 será el recital de las Doce Fantasías para Flauta de George Telemann . Ya el 1 de abril será el concierto Misericórdias Domini con Alma Nova & Sinfonietta d'Óbidos. Todas las sesiones son a las 21.00 horas. El templo do Senhor da Pedra es uno de los principales monumentos barrocos de Portugal, una joya que conjuga un volumen cilíndrico exterior con un polígono hexagonal.
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores