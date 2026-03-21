La ciudad que siempre brilla

Vigo se convirtió en 2025 en el destino más visitado de Galicia, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaboradas en base al posicionamiento de los teléfonos móviles. La ciudad ha roto récords en cuanto a la presencia de turistas internacionales y se ha afianzado como enclave de interés del noroeste peninsular para los nacionales.

Sin duda, el fenómeno de la Navidad ha propiciado un despegue del éxito turístico de Vigo, desestacionalizando las visitas. Quien viene a Vigo ya no lo hace solo durante el verano, y precisamente esa es la senda que el Concello quiere continuar reforzando. En la última edición de Fitur, la feria de referencia del sector turístico, la corporación municipal presentó una campaña llamada «Vigo, una Navidad de 365 días». ¿Por qué? Porque cuando el alumbrado navideño se apaga, la ciudad continúa siendo un regalo.

Paseo de Samil. / Marta G.Brea

Qué ver en Semana Santa

La Semana Santa es una gran época para visitar la urbe olívica, si bien las visitas siempre quedan supeditadas a la meteorología. Cuando el tiempo acompaña, el inicio de la primavera convierte Vigo en un paraíso para recorrer con calma y disfrutar hasta el último rayo de sol.

Es obligatorio pasear por su Casco Vello, descubriendo unas calles con encanto donde es posible sentarse en algún restaurante a probar lo mejor de la gastronomía gallega. En sus alrededores, vale la pena acercarse a la zona del Mercado da Pedra y la calle de las Ostras (no hace falta explicar por qué se llama así), al barrio de O Berbés o a lugares como el Paseo de Alfonso XII, donde se puede contemplar una de las mejores puestas de sol de Vigo.

Paseo de Quiñones de León / Alba Villar

Además, en el centro urbano también se encuentran espectaculares edificios firmados por Antonio Palacios o Michel Pacewicz y estamos a un paso de uno de los enclaves más importantes de la ciudad: el monte de O Castro. Es el parque con mejores vistas de la ría y el origen de la ciudad. En sus laderas se puede visitar un yacimiento castreño construido entre los siglos II a.C y III d.C y en la cima está la fortaleza que protege al castillo de O Castro, sus jardines y su impresionante mirador. La zona se reformó recientemente, recuperando las galerías y el polvorín de la fortaleza. El Concello ofrece visitas guiadas gratuitas que se pueden reservar online, en fortalezadeocastro.vigo.org.

Más allá del centro, otro rincón con encanto que no puede faltar en un itinerario por Vigo es el parque de Castrelos y los jardines del Pazo Quiñones de León, sobre todo en esta época del año. La entrada es libre y está disponible de 9:00 a 20:30 horas todos los días de la semana hasta finales de abril (de mayo a septiembre cierra a las 22:30 horas). En el recinto ajardinado se pueden considerar cinco sectores bien diferenciados que facilitan su estudio y descripción: jardín de acceso, rosaleda, jardín francés, jardín inglés y bosquete. El conjunto de pazo, museo y jardines está declarado Bien de Interés Cultural.

Por otro lado, la zona del litoral es un imprescindible. El paseo de Bouzas es perfecto para caminar sin prisa y tomar algo frente al mar, así como el paseo de la playa de Samil, donde se está llevando a cabo un proceso de recuperación del espacio dunar. El arenal gana terreno y con ello, el lugar gana en belleza y cuidado del medio natural.

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Pero la vinculación de Vigo con el mar no es solo estética, es parte de su ADN. La ciudad no sería la que es hoy sin su pasado como villa marinera y, a día de hoy, el sector del mar sigue siendo una pieza clave de la economía viguesa. Para ahondar en ello, es recomendable visitar el Museo del Mar, ubicado en Alcabre , o el Museo Anfaco de la Industria Conservera.