Historia y emoción: así se vive la Semana Santa en Galicia

Puede que Galicia no sea la primera comunidad autónoma que se le viene a uno a la mente cuando piensa en destinos donde la Semana Santa se celebra con especial fervor. Sin embargo, la región acoge dos localidades en las que esta festividad está declarada de Interés Turístico Internacional (Viveiro y Ferrol) y otras ocho han sido distinguidas como Fiestas de Interés Turístico Gallego.

«Es un momento en el que tradición, historia y emoción se entrelazan con un rico ambiente cultural, celebrando la identidad gallega, su gastronomía, sus paisajes y, sobre todo, la calidez de su gente», afirman desde Turismo de Galicia, organismo dependiente de la Xunta.

Además, la Semana Santa es un momento perfecto para ‘escaparse’ hasta Galicia. Más allá de la programación religiosa, los primeros días de la primavera son ideales para conocer y disfrutar la gastronomía gallega, los rincones históricos de cada zona y sumergirse en la cultura local.

Procesión del Cristo Resucitado en Cangas, en 2025. | SANTOS ÁLVAREZ

Interés internacional

Como decíamos, Viveiro y Ferrol pueden presumir de que su Semana Santa sea Fiesta de Interés Turístico Internacional. La del municipio lucense es una de las más antiguas de la comunidad. «Las cofradías locales llenan de recogimiento y solemnidad el centro histórico, creando un ambiente profundamente espiritual que atrae a miles de visitantes cada año», destaca Turismo de Galicia.

En Ferrol se desarrollan más de veinte procesiones a lo largo de ocho días, desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección. Entre los actos más destacados se encuentran el Santo Encuentro, la procesión del Santo Entierro y la nocturna de Os Caladiños, con tambores y recogimiento.

En Paradela (Meis) escenifican los actos de la Semana Santa. | IÑAKI ABELLA

Celebraciones destacadas

Por otro lado, las ocho localidades gallegas cuya Semana Santa es todo un acontecimiento son:

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