Historia y emoción: así se vive la Semana Santa en Galicia
En diversas localidades gallegas esta celebración está declarada como Fiesta de Interés Turístico, incluso a nivel internacional
B.C.
Puede que Galicia no sea la primera comunidad autónoma que se le viene a uno a la mente cuando piensa en destinos donde la Semana Santa se celebra con especial fervor. Sin embargo, la región acoge dos localidades en las que esta festividad está declarada de Interés Turístico Internacional (Viveiro y Ferrol) y otras ocho han sido distinguidas como Fiestas de Interés Turístico Gallego.
«Es un momento en el que tradición, historia y emoción se entrelazan con un rico ambiente cultural, celebrando la identidad gallega, su gastronomía, sus paisajes y, sobre todo, la calidez de su gente», afirman desde Turismo de Galicia, organismo dependiente de la Xunta.
Además, la Semana Santa es un momento perfecto para ‘escaparse’ hasta Galicia. Más allá de la programación religiosa, los primeros días de la primavera son ideales para conocer y disfrutar la gastronomía gallega, los rincones históricos de cada zona y sumergirse en la cultura local.
Interés internacional
Como decíamos, Viveiro y Ferrol pueden presumir de que su Semana Santa sea Fiesta de Interés Turístico Internacional. La del municipio lucense es una de las más antiguas de la comunidad. «Las cofradías locales llenan de recogimiento y solemnidad el centro histórico, creando un ambiente profundamente espiritual que atrae a miles de visitantes cada año», destaca Turismo de Galicia.
En Ferrol se desarrollan más de veinte procesiones a lo largo de ocho días, desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección. Entre los actos más destacados se encuentran el Santo Encuentro, la procesión del Santo Entierro y la nocturna de Os Caladiños, con tambores y recogimiento.
Celebraciones destacadas
Por otro lado, las ocho localidades gallegas cuya Semana Santa es todo un acontecimiento son:
- FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE FISTERRA. La fiesta destaca por las representaciones de la Pasión de Cristo y la Danza de Nosa Señora das Areas, una danza tradicional que se celebra el Domingo de Resurrección.
- SEMANA SANTA DE CANGAS. Valen especialmente la pena las procesiones del Jueves y Viernes Santo destacan por la participación de jóvenes y cofradías que recrean pasajes de la Pasión con gran emoción y devoción.
- Semana Santa de Paradela en Meis. Los vecinos de esta parroquia pontevedresa transforman las calles en un escenario vivo lleno de historia.
- SEMANA SANTA DE BETANZOS. Las procesiones se combinan con actos culturales, como ciclos de música sacra, convirtiendo su casco antiguo en un marco excepcional para vivir estas tradiciones.
- Semana Santa de Mondoñedo. Las celebraciones están centradas en la espiritualidad y la tradición. Reflejan la historia centenaria de la localidad y su vinculación con las cofradías y ritos antiguos.
- Semana Santa de O Carballiño. Se celebra desde finales del siglo XIX. Organizada por la Cofradía da Vera Cruz, destacan la Procesión de Traslado de la Virgen Dolorosa, la Procesión del Cristo de la Salud y la Procesión Gloriosa de la Resurrección.
- Semana Santa de Santiago de Compostela. El espectacular patrimonio de la ciudad es el telón de fondo de emocionantes actos, desde la bendición de ramos hasta el santo entierro.
- Semana Santa de Lugo. Destaca por actos singulares como la Tamborrada del Lunes Santo, en la que participan todas las cofradías locales, y la salida del santísimo bajo palio, un momento de gran emoción.
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