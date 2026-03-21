Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medidas AnticrisisLyon-CeltaPisos «Louvre» viguésEnfermedad ultrarrara IanAtención Primaria GaliciaOrden derribo TalasoOkupas MoañaFernando Franco
instagramlinkedin

Donde la Semana Santa cobra vida

La celebración de Santa María de Paradela está declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego

Semana Santa de Santa María de Paradela, en 2025.

Semana Santa de Santa María de Paradela, en 2025. / Iñaki Abella

B. C.

Meis

La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo cobran vida en Santa María de Paradela, en Meis, gracias al teatro. Su Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia y comenzará el Domingo de Ramos (29 marzo) , a las 13:00 horas, con la escenificación de la Entrada Triunfal en Jerusalén y Bendición de Ramos en la plaza de Outeiro. Después, procesión hasta la iglesia y misa cantada por el Coro Parroquial de Santa María de Paradela.

El Jueves Santo (2 de abril), a las 21:00 horas, se representará la última cena de Jesús en el atrio de la iglesia. Seguidamente, procesión hasta la plaza de Outeiro para la oración en el Huerto de los Olivos y Juicio del Sanedrín en el atrio.

El Viernes Santo, a las 11:00 horas, tendrá lugar la escenificación de las últimas horas de la vida de Jesús y el posterior Vía Crucis hasta el monte de A Croa y Crucifixión. A las 20:30 horas habrá actos litúrgicos en el templo parroquial y una hora después tendrá lugar en el Monte de A Croa el Desenclavo y Descendimiento de Jesús. Después será la Procesión del Santo Entierro, amenizada por la Banda de Gaitas Vides Novas de Poio.

Noticias relacionadas

El Sábado de Pascua se celebrará la Misa de Resurrección a las 21:00 horas, con degustación gratuita de Rosca de Pascua al terminar. Por último, el Domingo de Pascua se escenificará la Resurrección de Jesús en el atrio de la iglesia. A continuación, Santa Misa cantada por la Coral Polifónica Xuntaza de Meis y Procesión de Resurrección acompañada por la Banda de Música A Vertula.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
  2. Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
  3. La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
  4. El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
  5. El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
  6. Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
  7. Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
  8. El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores

El dulce salto de la canguesa Sandra: de alumna de FP a emprendedora con una pastelería de éxito

El dulce salto de la canguesa Sandra: de alumna de FP a emprendedora con una pastelería de éxito

La Mancomunidade implica al 93% de la hostelería en el plan de reciclaje de vidrio

La Mancomunidade implica al 93% de la hostelería en el plan de reciclaje de vidrio

La relación que degeneró en pesadilla machista: condenado en Ourense un joven por las palizas a una chica durante sus citas en Verín

La relación que degeneró en pesadilla machista: condenado en Ourense un joven por las palizas a una chica durante sus citas en Verín

Oia activa su maquinaria jurídica para evitar demoler el Talaso

Oia activa su maquinaria jurídica para evitar demoler el Talaso

En busca de la puntería perdida: el Mecalia Guardés recibe al Elche en medio de una terrible crisis en el lanzamiento

En busca de la puntería perdida: el Mecalia Guardés recibe al Elche en medio de una terrible crisis en el lanzamiento

En la cresta de la ola

En la cresta de la ola

El Celta inspira a la diseñadora moañesa Naiara Currás

El Celta inspira a la diseñadora moañesa Naiara Currás

Verónica Pardellas, ejemplo de superación en Down Ourense: «Estudiar es el futuro»

Verónica Pardellas, ejemplo de superación en Down Ourense: «Estudiar es el futuro»
Tracking Pixel Contents