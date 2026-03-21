Donde la Semana Santa cobra vida

La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo cobran vida en Santa María de Paradela, en Meis, gracias al teatro. Su Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia y comenzará el Domingo de Ramos (29 marzo) , a las 13:00 horas, con la escenificación de la Entrada Triunfal en Jerusalén y Bendición de Ramos en la plaza de Outeiro. Después, procesión hasta la iglesia y misa cantada por el Coro Parroquial de Santa María de Paradela.

El Jueves Santo (2 de abril), a las 21:00 horas, se representará la última cena de Jesús en el atrio de la iglesia. Seguidamente, procesión hasta la plaza de Outeiro para la oración en el Huerto de los Olivos y Juicio del Sanedrín en el atrio.

El Viernes Santo, a las 11:00 horas, tendrá lugar la escenificación de las últimas horas de la vida de Jesús y el posterior Vía Crucis hasta el monte de A Croa y Crucifixión. A las 20:30 horas habrá actos litúrgicos en el templo parroquial y una hora después tendrá lugar en el Monte de A Croa el Desenclavo y Descendimiento de Jesús. Después será la Procesión del Santo Entierro, amenizada por la Banda de Gaitas Vides Novas de Poio.

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El Sábado de Pascua se celebrará la Misa de Resurrección a las 21:00 horas, con degustación gratuita de Rosca de Pascua al terminar. Por último, el Domingo de Pascua se escenificará la Resurrección de Jesús en el atrio de la iglesia. A continuación, Santa Misa cantada por la Coral Polifónica Xuntaza de Meis y Procesión de Resurrección acompañada por la Banda de Música A Vertula.