A gran festa do viño de Amandi
A XLVI Feira do Viño volve a Sober os días 27, 28 e 29 de marzo
A próxima edición da Feira do Viño de Amandi —e xa van 46— celebrarase os días 27, 28 e 29 de marzo en Sober. «Para Sober, é o día máis importante do ano», declara o alcalde, Luis Fernández Guitián, «é unha homenaxe ás mulleres e aos homes que se dedican ao cultivo e á elaboración do viño. O viño é o motor do noso presente e do noso futuro».
A programación xa arrincou o mes previo: «No Mes do Amandi hai actividades de todo tipo; concertos, presentacións de libros, xornadas de maridaxe ou xornadas técnicas, relacionadas con temas de actualidade como os viños desalcolizados e as variedades resistentes ás enfermidades».
A inauguración da XLVI Feira do Viño será o venres 27 ás 19:30 horas, a cargo da adega Petrón de Doade, en lembranza de Epifanio Campo. A cita contará coa presenza de máis de 20 adegas, que abrirán os seus stands o sábado. Estas participarán nunha cata profesional da que sairán os viños gañadores da edición. A Cata Final Oficial será o domingo 29 ás 11:30 horas e a entrega de premios, ás 13:30 horas.
Música
Durante a feira non faltará a música, con Monoulious Dop (venres ás 23:30) ou a Orquestra Tania Veiras (domingo a partir das 19:30 horas), entre outros artistas. Ademais, o programa pón especial atención aos grupos galegos de baile, «pensando na xente nova». O chef Estrela Michelin Rafa Centeno, do restaurante Vértigo, dará o pregón o domingo 29 ás 13:00 horas. E este ano, o concello convidado de honra é Ribas de Sil.
«A Feira do Viño de Amandi está completamente consolidada. A xente ten marcado no calendario a finde de Ramos para vir a Sober», afirma Luis Fernández Guitián. A vila espera atraer unha importante afluencia de público de Monforte, Ourense ou Vigo.
«Todo parece indicar que vai vir un fin de semana de bo tempo, o que é moi importante. Pero aínda que o tempo non axude, o que si vai axudar seguro é o viño», conclúe o alcalde.
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores