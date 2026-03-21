A Estrada florece entre maceiras, sidra y salmón

La primavera llega a A Estrada transformando el paisaje. Entre abril y mayo, los pomares se cubren de flores y anuncian el comienzo de un nuevo ciclo en una tierra donde la manzana forma parte de la identidad local. Es el momento en el que el campo despierta, los lagares se preparan para abrir sus primeras sidras y el municipio invita a recorrer sus parroquias siguiendo el rastro de uno de sus productos más emblemáticos.

El cultivo de la manzana lleva décadas ligado a la vida rural estradense. En la actualidad, el municipio cuenta con más de 120 hectáreas de plantaciones de maceiras, todas ellas certificadas en ecológico, que en las buenas campañas alcanzan producciones cercanas a los dos millones de kilos destinados a la elaboración de sidra.

Este impulso productivo ha ido acompañado en los últimos años por una apuesta turística que busca convertir el universo sidrero en una experiencia para el visitante. De esa idea nace la Ruta da Sidra, un recorrido de unos 50 kilómetros que atraviesa distintas parroquias del municipio y conecta pomares, lagares y elementos patrimoniales.

El itinerario, que próximamente contará con señalización específica, permite descubrir la cultura de la sidra a través del paisaje: desde las plantaciones donde crecen las maceiras hasta los espacios donde la fruta se transforma en bebida. Según la época del año, el viaje ofrece escenas muy distintas: la floración primaveral, el crecimiento del fruto durante el verano o la actividad en los lagares tras la cosecha.

La primavera también marca un momento simbólico en el calendario local: la abillada, la tradición que celebra la apertura de las primeras sidras del año. Con este gesto comienza oficialmente el nuevo ciclo sidrero, una celebración que conecta el trabajo del campo con la cultura gastronómica del municipio.

Manzanos en flor. | TURISMO A ESTRADA

Esa tradición se completa cada año con la Feira da Sidra, que reúne a lagares y visitantes en torno a una bebida que ha terminado por convertir a A Estrada en uno de los referentes sidreros de Galicia.

Floración, senderismo y sidra

La llegada de la primavera se ha convertido además en el momento ideal para acercarse a este territorio. Una de las propuestas que mejor refleja esta combinación de naturaleza y gastronomía es la andaina Camiño do Miñoto en Flor, una ruta de senderismo que permite recorrer el paisaje rural mientras se conocen proyectos agrícolas y lagares locales.

La actividad, que se celebra en abril, combina tramos del histórico trazado del Camiño Miñoto Ribeiro con paradas para degustar productos del territorio y conocer de cerca el proceso de elaboración de la sidra.

Gastronomía de río y huerta

Pero la experiencia gastronómica estradense no se limita a la sidra. El sabroso caldo comparte protagonismo con otro producto que forma parte de la identidad estradense: el salmón, otrora abundante en el río Ulla y siempre protagonista de una cocina que combina tradición fluvial y despensa rural. El próximo 17 de mayo, la localidad celebrará una nueva edición de su emblemática cita gastronómica.

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Así, entre pomares, caminos y ríos, A Estrada ofrece al visitante un viaje por el interior de Galicia donde paisaje y gastronomía se entrelazan. Una invitación a descubrir el territorio justo cuando la primavera comienza a florecer entre las maceiras.