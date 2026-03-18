O talento da diáspora reconecta coa súa terra
Galicia reforza o retorno da súa mocidade exterior cun programa que combina formación de posgrao e oportunades profesionais
Regresar a Galicia supón, para moitos mozos e mozas da diáspora, algo máis profundo ca unha oportunidade académica: é un reencontro coas súas raíces e a posibilidade de construír aquí o seu futuro.
As bolsas BEME (Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior) permiten a descendentes de galegos residentes no estranxeiro cursar estudos de posgrao nunha das universidades públicas de Galicia, facilitando así o seu retorno e integración académica e profesional. Máis de 60 estudantes participan este curso no programa na Universidade de Vigo, repartidos en distintas titulacións vinculadas a ámbitos estratéxicos.
Nun encontro celebrado onte na delegación da Xunta en Vigo, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, xunto coa delegada territorial, Ana Ortiz, e Begoña Solís, subdirectora xeral do Retorno, mantivo un encontro co alumnado das Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME), no que puideron coñecer de primeira man a súa experiencia e avaliar o impacto dunha iniciativa que xa permitiu o retorno de máis de 2.000 mozos e mozas de máis de 40 países.
Pero máis alá das cifras —cun investimento superior aos 15 millóns de euros e cun 80% de participantes que decide quedar en Galicia—, o programa cobra sentido nas vivencias de quen dá o paso.
É o caso de Luis Felipe Fiario Beal, chegado desde Brasil e instalado en Galicia desde maio. «Xa coñeciamos a rexión e tiñamos a ilusión de vir vivir aquí. O programa BEME foi o encaixe perfecto para os nosos plans», explica. Neto de emigrantes galegos, cursa o Máster en Enxeñaría da Automoción na Universidade de Vigo e valora moi positivamente a experiencia: «Gústame moito tanto a formación como a vida aquí. Vigo é unha cidade preciosa e estou desfrutando moitísimo».
Na mesma liña, Amanda Alemán Andrades, procedente de Cuba, descubriu o programa a través de redes de emigrantes e decidiu dar o paso. Hoxe cursa un máster en Biotecnoloxía Avanzada e destaca a claridade do proceso e as oportunidades que ofrece: «Hai bastante opción para escoller e está todo moi ben explicado». Na súa primeira estancia en Galicia, asegura sentirse integrada e recomenda a experiencia a outros mozos e mozas.
O programa tamén lle permitiu coñecer e compartir experiencia con outras participantes, como Martina Costa Rodríguez, chegada desde Arxentina, que coñeceu a iniciativa a través doutra beneficiaria. «Foi unha amiga que o fixo o ano pasado e mo recomendou», explica. Actualmente cursa tamén un máster en Biotecnoloxía Avanzada e fai un balance moi positivo da súa experiencia: «Recomendaríao sen dúbida, é unha gran oportunidade», conclúe.
Outra das historias é a de Luis Enrique Bernal Moreira, chegado desde México, para quen o programa supuxo tamén un reencontro coa súa familia materna. «Foi a miña nai, que é galega, quen me falou destas bolsas e me animou a solicitar a axuda», conta. Ademais, destaca o valor emocional da experiencia: «Para min era moi importante poder reconectar con esa parte da miña familia e vivir o que me contaban».
Instalado en Galicia desde o pasado mes de agosto, cursa o máster en Enxeñaría Industrial na Universidade de Vigo e define a súa etapa como «un cambio moi positivo». Ademais da formación, subliña o crecemento persoal que supón vivir esta experiencia de maneira autónoma. «Agora tes máis liberdade e tamén máis responsabilidade, e iso fai que a experiencia sexa máis completa», sinala.
Testemuños como os seus reflicten o verdadeiro alcance dun programa que non só atrae talento, senón que reconstrúe vínculos e abre novas oportunidades a unha xeración que comeza a escribir o seu futuro na terra dos seus devanceiros, contribuíndo tamén ao desenvolvemento social e económico de Galicia.
