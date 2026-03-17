Nikko, el restaurante del centro de Vigo que demuestra que la cocina japonesa es mucho más que sushi

Hasta hace unos años, la gastronomía japonesa era prácticamente una desconocida en Vigo. «Mucha gente la asociaba únicamente al sushi o al pescado crudo», reconoce Nicolás Pío, propietario y chef del restaurante Nikko.

Sin embargo, el panorama ha cambiado por completo gracias al esfuerzo y a la perseverancia de negocios como el suyo, que abrió sus puertas en 2018, en pleno centro de la ciudad.

«Al principio sí fue un pequeño reto, porque aunque ya había interés por la cocina japonesa, todavía no estaba tan extendida como ahora», explica a FARO. «Desde el principio quisimos que Nikko fuese un lugar donde la gente pudiera descubrir la gastronomía japonesa de una forma cercana y sin barreras».

Una de las bases de la cocina de Nikko es el equilibrio entre producto local y técnica japonesa. / Jose Lores

El restaurante, ubicado en el número 10 de la calle México, nació precisamente con la idea de ofrecer una cocina japonesa contemporánea «que fuese más allá del sushi tradicional, combinando técnica japonesa con producto local y una propuesta creativa adaptada al público de la ciudad».

Casi ocho años después, Nikko ha alcanzado una posición referente en la restauración viguesa; se ha colado en el Top100 nacional de TheFork en 2025 y atesora varias victorias en el concurso de tapas Petisquiño. Y el proyecto sigue creciendo, como ha demostrado con la puesta en marcha de su obrador especializado en tartas de queso Chizu.

Tradición y creatividad en cada plato

«El sushi es una parte importante de la carta, pero en Nikko ofrecemos una propuesta bastante más amplia», declara Nicolás Pío. Por ello, la carta del restaurante juega con la variedad y el equilibrio, «combinando platos tradicionales con otros más creativos».

Elaboración de sushi en Nikko Espacio Gastronómico. / Jose Lores

Entre sus elaboraciones encontramos platos calientes y recetas inspiradas en distintas cocinas asiáticas. Gyozas, baos, yakisoba, tempuras o platos con carne y marisco pensandos para que «cualquier persona, incluso si no es muy fan del pescado crudo, pueda disfrutar de la experiencia».

Además, la calidad del producto es «esencial», como detalla el propietario de Nikko, «especialmente en una cocina como la japonesa donde los ingredientes se trabajan con bastante respeto y protagonismo».

«La idea es que cualquier persona, incluso si no es muy fan del pescado crudo, pueda disfrutar de la experiencia» Nicolás Pío — Propietario de Nikko Espacio Gastronómico

«Trabajamos mucho con producto gallego y pescado atlántico, que tiene una calidad extraordinaria. A partir de ahí lo combinamos con ingredientes japoneses específicos que importamos para mantener ciertos sabores y técnicas. Ese equilibrio entre producto local y técnica japonesa es una de las bases de nuestra cocina», afirma.

Para cumplir con el que era uno de sus propósitos iniciales cuando arrancó con Nikko, abrir la gastronomía nipona a todo tipo de paladares, el restaurante dispone de un menú del día de martes a viernes. «Intentamos diseñarlo cada semana con opciones variadas que representen nuestra cocina, para que quien venga habitualmente pueda ir probando cosas diferentes», explica el chef.

Este formato «más informal» preserva el cuidado que caracteriza las elaboraciones del restaurante e incluye primer plato, segundo, bebida, pan y café, todo por 20 euros.

El éxito de su 'cheesecake'

La variedad de platos hace difícil decantarse por uno solo, pero hay varios que con el tiempo se han convertido en «imprescindibles para nuestros clientes», reconoce el chef. Por ejemplo, los rollos de sushi «más creativos», las gyozas caseras, los bao buns y «diferentes elaboraciones de pescado y marisco», sin olvidar, por supuesto, su cheesecake.

Las tartas Chizu son un auténtico éxito entre la clientela del restaurante. / Jose Lores

La popularidad de la tarta de queso de Nikko es tal que el espacio gastronómico ha terminado impulsando un obrador especializado en este postre, Chizu. Allí elaboran tartas de queso artesanas que «hoy en día mucha gente viene a buscar expresamente» y que se han transformado «en uno de los sellos del proyecto».

Las tartas de Chizu están disponibles en tres sabores diferentes: su versión más clásica, de tres quesos; con chocolate; y la cheesecake de orujo y chocolate blanco. Se pueden encargar online para recoger en el local o con entrega a domicilio. Además, siempre está la opción de pedir una porción de postre si se come en el restaurante.

Nikko, restaurante y sushi bar Nikko Espacio Gastronómico está en la calle México número 10. Para reservar mesa puedes llamar al 886 13 05 76 o al 604 02 84 66, o bien a través de su página web. El horario de apertura es el siguiente: Lunes : cerrado

: cerrado Martes y jueves: de 13:30 a 15:45 y de 20:30 a 23:00 horas.

de 13:30 a 15:45 y de 20:30 a 23:00 horas. Miércoles y domingo: de 13:30 a 15:45 horas.

de 13:30 a 15:45 horas. Viernes y sábado: de 13:30 a 15:45 y de 20:45 a 23:30 horas.

Un ambiente especial y acogedor

«La idea inicial era crear un restaurante donde la gente viniera a disfrutar de la cocina japonesa de una manera moderna y accesible, en un ambiente agradable y con una carta dinámica. Con el tiempo el proyecto ha ido evolucionando, pero la esencia sigue siendo muy parecida», cuenta Nicolás Pío.

Detalles de la decoración de Nikko Espacio Gastronómico. / Jose Lores

El diseño del local juega «un papel muy importante» para conseguir que la gente se sienta cómoda y disfrute del momento en Nikko. Todo, «desde la iluminación, la música y el ritmo del servicio forman parte de la experiencia».

«Nos gusta que el restaurante tenga un ambiente moderno pero cálido, donde puedas tanto venir a cenar tranquilamente como celebrar algo especial», agrega. Para comprobarlo, lo mejor es visitar el espacio «con ganas de descubrir una cocina japonesa diferente, creativa y muy pensada para disfrutar». Quien lo prueba siempre repite.