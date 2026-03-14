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Un regalo de lo más útil

Un referente en Moaña donde encontrar herramientas y accesorios para acertar este Día del Padre

Fachada de Ferretería o Muelle

Fachada de Ferretería o Muelle / FdV

B. C.

Moaña

La llegada del Día del Padre invita a buscar un detalle especial, y en muchos casos los regalos más acertados son también los más útiles. Para quienes disfrutan del bricolaje, las pequeñas reparaciones o tener siempre todo a punto en casa, Ferretería O Muelle propone diferentes opciones con las que sorprender. Este establecimiento, situado en la calle Concepción Arenal de Moaña, cuenta con más de 40 años de historia, tiempo en el que se ha convertido en un comercio de confianza para varias generaciones de vecinos gracias a su experiencia y trato cercano.

En su tienda se puede encontrar una amplia variedad de herramientas y accesorios de bricolaje hasta productos para el hogar, el jardín o el mantenimiento cotidiano, con una amplia oferta pensada para ayudar a sacar adelante cualquier proyecto.

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