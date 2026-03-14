Escapadas con encanto

A veces el mejor regalo no se envuelve, sino que se vive. Con motivo del Día del Padre, una escapada para desconectar de la rutina puede convertirse en una forma diferente de celebrar la ocasión y compartir tiempo en familia.

En Cabañas de Xarás, en el municipio de Marín, el entorno natural y la tranquilidad se combinan para ofrecer una experiencia de descanso en plena naturaleza. Lejos del ruido de la ciudad y del ritmo acelerado del día a día, este alojamiento invita a detenerse, respirar aire puro y disfrutar de un entorno privilegiado donde el paisaje y la calma son protagonistas.

Situado en un enclave privilegiado entre la ría de Pontevedra y la montaña, este complejo turístico está formado por cuatro cabañas de madera construidas de forma sostenible y totalmente integradas en el paisaje. Sus nombres —Chuchamel, Margarida, Mimosa y Néboda— reflejan el carácter natural de un alojamiento pensado para disfrutar del entorno atlántico y desconectar del ritmo cotidiano. Cada una de ellas ha sido diseñada cuidando cada detalle para ofrecer una estancia acogedora, en armonía con la naturaleza que las rodea y con vistas que permiten disfrutar del paisaje en cualquier momento del día.

Cada cabaña cuenta con capacidad para hasta cuatro personas, lo que las convierte en una opción ideal para una escapada en familia o para sorprender a papá con unos días de tranquilidad. Además, están equipadas con todas las comodidades necesarias para una estancia confortable: cocina completa, televisión, wifi y jacuzzi, un elemento perfecto para relajarse tras una jornada de descanso o de paseo por los alrededores. La combinación de confort y naturaleza permite disfrutar tanto de momentos de relax en el interior de las cabañas como de paseos por los alrededores, donde el paisaje atlántico se muestra en todo su esplendor. Las mascotas, además, también son bienvenidas, por lo que toda la familia puede disfrutar de la experiencia.

Con motivo de estas fechas, Cabañas de Xarás mantiene una promoción especial para descubrir el llamado “lujo atlántico”, una forma de definir el auténtico bienestar que ofrece el contacto con la naturaleza.Una propuesta pensada para quienes buscan desconectar unos días, recargar energías y disfrutar de un entorno único en la costa gallega. Hasta el mes de abril —excepto durante la Semana Santa— es posible reservar entre semana una noche por 195 euros y disfrutar de una segunda noche al 50 % de descuento.

La oferta se aplica desde la noche del domingo hasta la del jueves, aunque también existe la posibilidad de reservar una noche durante el fin de semana, siempre en función de la disponibilidad.

Quienes quieran conocer más detalles sobre este alojamiento pueden consultar la web cabanasdexaras.com, su perfil de Instagram @cabanasdexaras o contactar a través del teléfono 651 87 19 54. En estos canales es posible descubrir más imágenes del complejo, conocer sus características y planificar una estancia pensada para disfrutar de la naturaleza con todas las comodidades.

Porque, en ocasiones, el mejor regalo para el Día del Padre es simplemente tiempo para descansar, compartir y disfrutar del entorno.