Cuidar el coche también es cuidar de papá

Cada padre tiene sus rutinas: ir a trabajar, hacer recados, llevar a la familia de un lado a otro o preparar escapadas de fin de semana. En muchas de esas tareas cotidianas, el coche se convierte en un compañero imprescindible. Por eso, mantenerlo en buen estado es clave para garantizar seguridad y tranquilidad en cada trayecto. Un buen mantenimiento no solo evita averías inesperadas, sino que también ayuda a conducir con mayor confianza y a prolongar la vida útil del vehículo.

En Talleres Lontreira, en Cangas, trabajan precisamente para que los conductores puedan circular con confianza. El taller ofrece un servicio completo de mantenimiento y reparación de vehículos, desde revisiones periódicas hasta intervenciones de mecánica general que ayudan a prevenir averías y alargar la vida útil del automóvil.

Entre los trabajos que realizan se encuentran cambios de aceite y filtros, revisión de frenos y amortiguación, diagnóstico electrónico o reparación de diferentes sistemas del vehículo, además de otros servicios habituales como el cambio de neumáticos, mantenimiento del sistema de climatización o revisiones previas a la ITV.

Situado en Estrada de Bueu, 24, en Hío (Cangas), Talleres Lontreira cuenta con profesionales especializados y equipamiento adaptado a los vehículos actuales, cada vez más tecnológicos.

Además, el establecimiento ofrece diferentes facilidades pensadas para la comodidad de los clientes, como recogida y entrega del vehículo, gestión de la ITV o coche de sustitución mientras se realiza la reparación.

Porque al final, más allá de los regalos, lo importante en fechas como el Día del Padre es cuidar de quienes siempre están ahí… y también de los trayectos que compartimos con ellos.