Vialia Vigo celebrará el Día del Padre con un juego gigante para disfrutar en familia que repartirá premios directos

El Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Nhood, celebrará el Día del Padre con la campaña "Recuerdos con Papá", una propuesta pensada para disfrutar en familia y crear momentos especiales a través de una experiencia divertida con premios directos.

La iniciativa se desarrollará del viernes 13 al sábado 21 de marzo (excepto domingo 15 y jueves 19) en la zona Vigo Exporta, junto al Punto de Información en la Planta Baja, donde las personas visitantes podrán participar en un juego gigante de azar y optar a premios ofrecidos por distintos establecimientos del centro.

Un juego para celebrar el Día del Padre

La mecánica de participación es sencilla. Las personas interesadas deberán registrarse escaneando el código QR disponible en el Punto de Información y presentar tickets de compra por un importe igual o superior a 25 euros realizados el mismo día. Se permite la suma de varios tickets del mismo establecimiento.

Una vez validada la compra, cada participante podrá jugar al reto del panel gigante, en el que deberá encontrar la pareja de figuras. Cada ticket da derecho a un intento.

Los jugadores ganadores recibirán un ticket con un premio asignado de forma aleatoria entre los establecimientos colaboradores del centro, que podrá canjearse directamente en el comercio correspondiente.

La acción estará disponible en el Punto de Información en el siguiente horario:

Viernes : de 16:30 a 20:30 horas

: de 16:30 a 20:30 horas Sábados y vísperas de festivo: de 12:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 horas

Con esta campaña, Vialia Estación de Vigo invita a celebrar el Día del Padre de una forma diferente, combinando compras, entretenimiento y momentos compartidos que se convierten en recuerdos especiales.

Superhéroes y solidaridad con Down Vigo

Durante esos días, el centro comercial acogerá también el evento solidario "Héroes de Korriban", que se celebrará los días 13 y 14 de marzo en la zona Vigo Exporta.

La actividad incluirá una exposición de figuras y portadas de cómics firmadas por actores y actrices de películas de superhéroes, así como distintas propuestas de animación para toda la familia.

El sábado tendrá lugar un desfile temático por el centro comercial, en el que los agentes de Hydra custodiarán la legendaria Arca de la Alianza, seguido de un espectáculo de superhéroes en vivo y un photocall para los asistentes.

El evento tiene además un carácter solidario, ya que busca dar visibilidad al trabajo de la asociación Down Vigo y promover la inclusión de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

Deporte e inclusión en el IV Desfile Inclusivo

El programa de actividades se completará con el IV Desfile Inclusivo, que se celebrará el viernes 20 de marzo a las 17:00 horas, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.

Foto de familia de participantes en el desfile inclusivo de Down Vigo en la anterior edición. / Jose Lores

La iniciativa, impulsada por Down Vigo, Decathlon y Discamino, estará presentada por Carlos Veleiro junto a Iris Curra, integrante de Down Vigo, y pondrá en valor el deporte como herramienta de integración social, cooperación y superación.

Durante el desfile, personas con síndrome de Down y otras diversidades compartirán pasarela con trabajadores y trabajadoras de Decathlon, mostrando cómo la actividad física puede convertirse en un espacio de encuentro y desarrollo para todas las personas.

Sobre Nhood

Nhood es una empresa especializada en soluciones y servicios inmobiliarios. «Nuestro equipo de expertos diseña e implementa propuestas innovadoras para potenciar el valor del parque inmobiliario de nuestros clientes. Como regeneradores urbanos, creamos "lugares mejorados": espacios singulares, agradables y atractivos, donde el comercio y la diversidad de usos son el eje central para generar valor para todos», explican.

Fundada en 2021, Nhood está presente en Europa y África Occidental. Actualmente, desarrolla más de 30 proyectos de regeneración urbana y gestiona más de 900 activos para nuestros clientes. Cuentan con un equipo de más de 1.000 profesionales que cubren toda la cadena de valor inmobiliaria: gestión de activos, operación de centros comerciales, urbanismo y promoción.

«Nuestra metodología, denominada "visión de sitio", combina proximidad, análisis prospectivo y creatividad para proyectar cada espacio hacia el futuro y responder a los nuevos retos de los territorios», afirman desde la compañía.

Nhood pertenece a la Asociación Familiar Mulliez, «lo que nos aporta la solidez de nuestro ADN comercial y un fuerte arraigo local». De hecho, su nombre nace de la contracción del término inglés neighborhood (barrio, vecindario), reflejando su «ambición y compromiso con las comunidades».