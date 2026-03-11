Valmy Atlántica se consolida como la mayor central de compras energéticas del noroeste

Valmy Atlántica ha reforzado su posición como la mayor central de compras de energía del noroeste peninsular tras superar los 1.200 puntos de suministro con telemedida y gestionar un volumen de consumo superior a los 450 millones de kilovatios hora. La compañía, con más de dos décadas de trayectoria en el sector, basa su actividad en un modelo de agregación del consumo energético de empresas de distintos tamaños y sectores.

Este sistema permite agrupar la demanda de múltiples compañías para negociar condiciones de contratación más ajustadas con las comercializadoras, al tiempo que proporciona a las empresas herramientas de control y seguimiento sobre uno de sus principales costes operativos.

El consejero delegado de la firma, Pablo Valcárcel, destaca que en los últimos años las empresas han cambiado su forma de abordar la gestión energética. «Las empresas buscan cada vez más información y capacidad de control sobre su gasto energético, no solo una reducción puntual de costes», explica. En este contexto, la labor de la compañía consiste en estructurar esa información y acompañar a las empresas en la toma de decisiones.

Entre los servicios que ofrece Valmy Atlántica figura el seguimiento mensual de la facturación, la detección de incidencias en contratos o suministros y la elaboración de estudios de mercado con distintas alternativas de contratación. Trabajan con la consultora empresas líderes como Audasa (Grupo Itínere) Clavo Food Factory, Clun, Congalsa, Euroroca, Grupo Marcelino, Conservas Isabel, o la Asociación Maderera de Lugo, entre otras.

En este contexto, el papel de un broker energético consiste en analizar los patrones de consumo, negociar condiciones con comercializadoras y detectar oportunidades de eficiencia. En sectores donde la energía es un recurso crítico para la producción, este tipo de asesoramiento se ha convertido en una herramienta estratégica para mejorar la eficiencia y la competitividad empresarial.

Valmy Atlántica, con sede en Galicia, desarrolla su actividad desde 2006 asesorando a industrias en la gestión de contratos de electricidad y gas, la monitorización del consumo y la detección de ineficiencias energéticas. Su modelo se basa en la independencia respecto a las comercializadoras, la transparencia y el uso de datos reales para apoyar la toma de decisiones empresariales.