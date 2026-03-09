Tres décadas redefiniendo la movilidad

En un sector tan dinámico como el de la automoción, cumplir tres décadas de trayectoria no es solo una cuestión de resistencia, sino de adaptación constante. Integral Motion se ha consolidado como un operador sólido en el mercado español, evolucionando desde su especialización original en la compraventa de vehículos de ocasión y KM0 hasta convertirse en un proveedor integral de soluciones de movilidad. Con un modelo de negocio que hoy abraza el vehículo nuevo y el renting, la compañía se prepara para un 2026 que marcará un antes y un después en su expansión nacional.

Interior Integral Motion. / FdV

Un stock de referencia y presencia nacional

La magnitud de la operación de Integral Motion se refleja en sus cifras: actualmente gestiona un stock superior a 4.000 vehículos. Esta oferta, que abarca desde turismos convencionales hasta furgonetas para uso profesional, se distribuye a través de una red de 30 centros repartidos por toda la geografía española.

La clave de su éxito reside en lo que la empresa denomina "Confianza de Serie". Cada unidad es seleccionada y revisada bajo estrictos estándares técnicos, ofreciendo una garantía premium que busca equiparar la experiencia de compra de un vehículo usado con la de uno nuevo, aportando tranquilidad y seguridad al cliente final.

Integral Motion se ha consolidado como un operador sólido en el mercado español. / FdV

Protagonismo en el Salón del Automóvil 2026

La apuesta por el vehículo nuevo es uno de los pilares de su estrategia actual. En el próximo Salón del Automóvil, Integral Motion desplegará su potencial como concesionario oficial de un variado catálogo de marcas internacionales. Entre las firmas que representará destacan nombres como Mitsubishi, Subaru, Suzuki y KGM, junto con marcas emergentes que están ganando terreno en el mercado europeo como DFSK, Livan, Foton y BAIC.

Además, gracias a acuerdos estratégicos con grandes grupos del sector, la compañía ha reforzado su oferta con marcas emblemáticas como Fiat, Jeep y Abarth, consolidándose como un actor polivalente capaz de satisfacer tanto al cliente particular como al profesional. En ciudades como Vigo, su concesionario oficial ya ofrece este asesoramiento especializado con el respaldo directo de los fabricantes.

La apuesta por el vehículo nuevo es uno de los pilares de su estrategia actual. / FdV

Estrategia de expansión: Próximas aperturas

Lejos de conformarse con su posición actual, Integral Motion ha diseñado un ambicioso plan estratégico de crecimiento para este año 2026. La empresa reforzará su presencia territorial con nuevas aperturas en puntos clave como Pontevedra, Carballo, Gijón, Ponferrada y Leganés.

Este despliegue no solo busca aumentar el volumen de ventas, sino acercar su filosofía de servicio personalizado y cercano a nuevas regiones, avanzando en su objetivo de ser la empresa de referencia en el sector a nivel nacional. Con más de 30 años de experiencia a sus espaldas, Integral Motion demuestra que la combinación de un servicio humano y una infraestructura robusta es la fórmula ganadora para liderar la movilidad del futuro.