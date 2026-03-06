El renacer del Gimnasio Arenal de Vigo: después de dos quiebras, ahora se encamina a convertirse en el «más competitivo» de la ciudad

Jose Manuel Pereira cree que «hay cosas que están escritas». Llamémosle destino, tal vez azar. En su caso, parece que todo se alineó para que la vida lo llevara justo a donde está hoy: es el gerente del Gimnasio Arenal, el mismo lugar donde comenzó a trabajar hace 30 años, cuando él solo tenía 21.

Tal y como cuenta a FARO, iba para veterinario, pero se le atravesaron las pruebas de Selectividad. Empezó a trabajar como monitor de actividades deportivas en el Gimnasio Arenal a la vez que estudiaba. «Al final me gustó lo que hacía, me gustaba dar clases, y me quedé aquí», explica.

Corría por aquel entonces el año 1995 y Pereira decidió especializarse en la natación para bebés, acudiendo a la prestigiosa Escuela de Natación 'Pedro Franco', en Zaragoza. Con el tiempo ya empezó a hacer «de todo», desde clases de aerobic hasta pilates. Sin embargo, poco a poco, las cosas empezaron a resquebrajarse en el gimnasio.

«Estuvimos tres meses en la calle sin cobrar»

El Gimnasio Arenal, ubicado en el número 140 de la calle homónima, es uno de los más clásicos de Vigo, pero su trayectoria no ha sido sencilla. Jose Manuel Pereira, gerente desde hace ocho años, lo ha vivido en sus propias carnes. En el año 2006 el negocio quebró por primera vez y echaron a todo el personal. «Estuvimos tres meses en la calle, sin cobrar y sin papeles», recuerda.

Parte de las instalaciones actuales del Gimnasio Arenal. / Jose Lores

Ese fue también el primer renacer de Arenal. Cambió la gerencia, se llevó a cabo una gran reforma de las instalaciones, con la intención de sacar el negocio a flote, y se contrató de nuevo a los empleados que tenían un contrato fijo, entre los que estaba Jose.

La estabilidad solo se prolongó hasta el año 2017, cuando el gimnasio sufrió una nueva quiebra. «Estaba todo hecho un desastre, el gimnasio estaba muy mal cuidado y nadie lo quería coger», relata Pereira. Y él, que llevaba «toda la vida» allí, decidió dar un paso adelante.

«Cerrar el gimnasio o buscar soluciones»

«Estaba convencido de lo que quería hacer», explica el actual gerente del Gimnasio Arenal. Pero aunque ahora puede afirmar que su decisión fue un acierto, admite que de aquellas lo tomaron «por loco». «Cuando cogí el gimnasio, este llevaba una temporada muy mal económicamente y desde un principio quien me ayudó a sacarlo todo adelante fue mi padre», confiesa, lleno de agradecimiento.

Sala de musculación del Gimnasio Arenal. / Jose Lores

Jose Manuel Pereira siempre ha tenido presente a su familia en todo este proceso. Por ejemplo, una vez tomó las instalaciones en 2017, decidió crear una empresa de desarrollo de actividades deportivas llamada Arenal MTPS, las siglas de su hermana.

El panorama en el que se encontraba el centro no era favorable: además de las deudas que arrastraba, estaba «muy dejado» a nivel estructural y de mantenimiento. Y cuando la situación empezaba a ir «un poquito bien», llegó la pandemia del coronavirus.

«Ahí tuvimos la hostia gorda», reconoce sin tapujos Pereira, «había dos opciones: o cerrar el gimnasio y quedarnos sin nada o buscar soluciones. Decidí vender mi piso y tirar para adelante como fuese».

Clase de gimnasia en la piscina del Gimnasio Arenal. / Jose Lores

Cerró Arenal MTPS, peleó por adquirir la sociedad Polideportivo Arenal (ya que hasta entonces usaba las instalaciones bajo un acuerdo de colaboración con ella, sin ser su dueño directo) y retomó poco a poco la actividad. Fue duro, pero valió la pena.

Hoy puede presumir de que el gimnasio vive su mejor momento: «Cuando cogí el gimnasio hace siete años éramos cinco trabajadores, contando administración y limpieza. Actualmente, somos 18 personas».

Misión: ser el mejor gimnasio de Vigo, sin perder la esencia

El Gimnasio Arenal mira hacia el futuro con optimismo y ambición. El objetivo ya no es sobrevivir, sino convertirse «en el gimnasio más competitivo de Vigo». Para ello cuenta con unas instalaciones de 2.000 metros cuadrados divididas en tres plantas totalmente equipadas, y lo más importante, un equipo implicado al cien por cien.

«Es mejor que cuando entres por el gimnasio tengas gente que te conoce y te saluda, que entrar, conectar el móvil a una máquina que vale 5.000 euros y nada más» Jose Manuel Pereira — Gerente del Gimnasio Arenal

«Evidentemente, hemos ido renovando maquinaria e instalaciones, pero yo soy más de pensar que el gimnasio funciona bien teniendo buen personal que teniendo buenas máquinas», declara Jose, «es mejor que cuando entres por el gimnasio tengas gente que te conoce y te saluda, que entrar, conectar el móvil a una máquina que vale 5.000 euros y nada más».

Además, se considera un «afortunado» por los compañeros que le han tocado, en especial Ángela Aldao y Bruno Fernández, quienes estuvieron a su lado «desde el principio».

Actividades

El gimnasio suma una oferta de servicios muy completa: más de 70 horas semanales de actividades grupales como zumba, pilates o full body, entre otras; clases de gimnasia en la piscina para público más mayor; natación infantil; sala de musculación y entrenamientos personalizados.

Clase de boxeo en Arenal. / Jose Lores

Con todo, el centro sigue creciendo pues, como afirma su gerente, «hay que dar el salto» para volver a ser un sitio «pionero» de la ciudad olívica, igual que antaño. De este modo, a partir de finales de marzo incorporarán Crossfit, el deporte de moda, a la programación.

También se preparan para una importante reforma de las instalaciones con el objetivo de crear una nueva sala exclusivamente dedicada al boxeo, otro de los grandes pilares del gimnasio en la actualidad.

«Estamos en el punto de convertirnos en un gran gimnasio, pero siempre manteniendo la esencia que teníamos al principio», destaca Jose Manuel Pereira. «Somos una gran familia».