¿Se puede patentar una receta? Rosa Hernández, CEO de Eurekate, lo aclara: «Quien protege bien su receta no vende solo comida, vende exclusividad»

¿Sabías que una receta también es un elemento susceptible de ser patentado? Al igual que cualquier otra idea original y única, las elaboraciones culinarias que (y nunca mejor dicho) rompen los moldes pueden protegerse desde un punto de vista jurídico, aunque no todo el mundo lo sabe.

«Quien protege bien su receta no vende solo comida, vende exclusividad», afirma Rosa Hernández, CEO de Eurekate Ingeniería, empresa especializada en patentes y marcas.

En primer lugar, debemos tener claro que proteger una receta de cocina desde el punto de vista jurídico implica hacerlo como propiedad industrial, no como propiedad intelectual. En España existen leyes diferentes y difieren los organismos encargados de gestionarlas.

En el caso de la propiedad industrial, esta protege creaciones con finalidad empresarial, técnica o comercial y hay que dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Por eso, es necesario aclarar otro punto: una receta culinaria no se protege automáticamente por ser creativa o apetecible; para poder registrarla legalmente y obtener derechos exclusivos, debe considerarse una invención o innovación técnica dentro de la propiedad industrial.

¿Mi receta es una patente o un modelo de utilidad?

Dentro del paraguas de la propiedad industrial encontramos varias figuras jurídicas para proteger nuestras ideas: marcas, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad.

La clave para proteger bien una receta es saber dónde está en la innovación. / Envato

En el caso de una elaboración de cocina, podríamos estar ante una potencial potente o bien antes un modelo de utilidad. «Para proteger una receta, la clave es identificar dónde está la innovación: si está en la composición o en el proceso», apostilla Rosa Hernández, CEO de Eurekate Ingeniería.

La experta explica que «si lo novedoso es una combinación de ingredientes —una mezcla original, un aliño, una salsa, una formulación— y no hay un proceso técnico definido más allá de lo habitual, entonces la vía adecuada es el modelo de utilidad». Esto es ideal para recetas «donde el valor está en la fórmula: qué lleva, en qué proporción y con qué resultado».

En la Oficina de Patentes y Marcas española encontramos ejemplos como el «producto de repostería dulce marino» (ES1225766). Registrado en 2019, consiste una masa de galleta a base de proteína marina. Otro ejemplo es el del modelo de utilidad «caramelo» (ES1119860), que se registró en 2013 y mejoraba la técnica ya existente de elaboración del caramelo, aportando más sabor y un aspecto más atractivo. Este modelo, actualmente, está caducado en la OEPM.

Modelo de utilidad cuando la innovación está en la combinación; patente cuando la innovación está en el proceso técnico. / Envato

«En cambio, si la receta incorpora procesos técnicos culinarios concretos, entonces puede protegerse como patente», explica Hernández.

Hablamos de operaciones definidas que forman parte del proceso, como horneado, batido, cocción, fritura, emulsionado, enfriado o calentado. También incluiríamos técnicas como rebozado, vaporizado, ahumado, curado o adobado; y procesos más específicos como deshidratado, liofilizado, fermentado, encurtido, envasado o pasteurizado.

«Elegir bien es lo que convierte una receta en un activo» Rosa Hernández — CEO de Eurekate Ingeniería

Por ejemplo, en 2019 se registró la patente del «aderezo de vinagre de jerez aromatizado con algas de estero y procedimiento de obtención» (ES2681068). Otro ejemplo en la base de datos de la OEPM es la patente del «nuevo gazpacho envasado», presentada en el año 1995 y concedida a la compañía Alimentos del Valle, S.A.

«Si la innovación está en la mezcla, modelo de utilidad. Si está en el proceso técnico, patente», resume Rosa Hernández. «La diferencia es simple, pero decisiva: combinación, modelo de utilidad; proceso, patente. Elegir bien es lo que convierte una receta en un activo».

