De la eficiencia asiática a la robustez eléctrica

El mercado automovilístico español atraviesa una fase de diversificación sin precedentes. La convivencia entre marcas históricas que se reinventan y firmas emergentes que llegan con una relación calidad-precio agresiva ha configurado un escenario donde el consumidor es el gran beneficiado. En este análisis, recorremos las propuestas más destacadas que están marcando el paso en 2026, desde SUVs tecnológicos hasta pick-ups eléctricas de alto rendimiento.

La Ofensiva China: Tecnología y Precios Imbatibles

El desembarco de las marcas chinas es ya una realidad tangible con modelos que desafían los segmentos tradicionales.

BAIC X55: Este SUV de 4,6 metros de largo llega con un precio de 28.995 € (financiado). Destaca por su motor turbo de 1,5 litros y 177 CV, asociado a una caja automática de doble embrague 7DCT. Su equipamiento tecnológico es de primer nivel, incluyendo de serie aparcamiento autónomo y cámara periférica.

DFSK 500: Se posiciona como el crossover compacto con cambio automático más asequible de España, con un coste que puede bajar de los 17.000 € bajo promociones específicas. Con 114 CV y una garantía de 5 años, es la opción ideal para quien busca sencillez y fiabilidad sin un presupuesto elevado.

Livan X6 Pro: Una declaración de intenciones en el segmento SUV, con un motor 1.5 TGDI de 174 CV. Sorprende por su interior cuidado, con asientos de tapicería premium y una pantalla central de 12,3 pulgadas que actúa como núcleo del sistema de infoentretenimiento.

Versatilidad y Trabajo: El Auge de las Pick-up

El segmento de las pick-up se reinventa combinando funcionalidad con tecnología limpia y etiquetas ambientales favorables.

Pick Up. / FdV

Foton Tunland G7 y V9: Foton, líder en vehículos comerciales en China, llega a España con dos perfiles diferenciados. La G7 es un modelo equilibrado para el trabajo y uso diario, con tracción 4x4 y reductora. Por su parte, la V9 apuesta por un enfoque familiar y aventurero, con tecnología micro-híbrida de 48V (etiqueta ECO), tracción 4x4 y un interior más refinado.

KGM Musso EVX: Bajo la nueva identidad de SsangYong, KGM presenta una pick-up 100% eléctrica que rompe moldes. Con 207 CV y una batería LFP de 80,6 kWh, ofrece una autonomía urbana de hasta 546 km. Es un vehículo robusto, capaz de remolcar 1,8 toneladas, que demuestra que las cero emisiones son compatibles con el trabajo duro.

La Maestría de Japón y Corea: Hibridación y Seguridad

Las marcas tradicionales siguen apostando por su ADN de fiabilidad, sumando ahora sistemas electrificados altamente eficientes.

All New Across. / FdV

Suzuki Across: Este SUV PHEV (híbrido enchufable) de alto rendimiento destaca por su tracción E-Four y un sistema optimizado que permite realizar la mayoría de los trayectos diarios en modo eléctrico. Con una potencia combinada notable (motor de 2.5L y motores eléctricos delantero de 204 CV y trasero de 54 CV), acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,1 segundos.

Subaru Crosstrek: Reemplaza al XV manteniendo la tracción total permanente y el motor bóxer, ahora con hibridación y 136 CV. Es uno de los SUV más capaces fuera del asfalto gracias a su sobresaliente altura libre al suelo de 220 mm.

Mitsubishi ASX y Outlander PHEV Black Edition: Mitsubishi consolida su propuesta con ediciones especiales que ofrecen un diseño exclusivo bitono y un interior más refinado. El ASX Black Edition parte de los 21.800 € , mientras que el Outlander PHEV sigue siendo el referente 4x4 de la marca con más de 300 CV y una garantía de hasta 8 años.