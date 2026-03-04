Arranca la 35 edición del salón del automóvil de Vigo

El Salón del Automóvil de Vigo arranca mañana miércoles en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), que durante cinco días volverá a convertirse en el gran punto de encuentro del motor en el noroeste peninsular. El recinto acogerá una nueva edición que llega en un momento de plena transformación para el sector, con cambios en la oferta, en la tecnología y también en los hábitos de compra.

Con cerca de 55 marcas confirmadas y más de 20.000 metros cuadrados de exposición, el certamen se consolida como uno de los principales escaparates comerciales del sector en la zona. Los visitantes podrán recorrer una amplia representación del mercado actual, marcado por la electrificación, la hibridación, la eficiencia y la incorporación de nuevas tecnologías que ya están redefiniendo la conducción. Desde urbanos eléctricos hasta SUV híbridos y modelos de altas prestaciones, la muestra permitirá comparar propuestas muy distintas en un mismo espacio.

Durante cinco días el IFEVI volverá a convertirse en el gran punto de encuentro del motor en el noroeste peninsular. / FdV

Son muchas las novedades que llegarán a ese nueva edición de salón, ya que en estos primeros meses de 2026 los fabricantes han lanzado al mercado muchos vehículos nuevos y han renovado otro tanto, con lo que el atractivo es máximo.

Uno de los grandes reclamos será el Tesla Cybertruck, un modelo que no está homologado para su venta en Europa y que resulta prácticamente imposible de ver en España. Su presencia se perfila como una de las principales atracciones para el público, tanto por su diseño rompedor como por la expectación que ha generado desde su lanzamiento.

El auge de las marcas asiáticas reflejará el cambio de tendencia del mercado, con una presencia cada vez más sólida en el segmento eléctrico e híbrido. Al mismo tiempo, las firmas europeas seguirán desempeñando un papel clave, junto a fabricantes estadounidenses que aportan mayor diversidad al conjunto de la oferta.

Son muchas las marcas chinas que llegan al Salón, mientras que otras tantas no han podido hacerlo ya que están en plena entrada en el mercado español.

De lo que no cabe duda, es que el Salón del Automóvil de Vigo es la mejor oportunidad para todos aquellos compradores que tienen dudas. El evento tiene un carácter meramente comercial, y todos los concesionarios llegan con todos sus equipos de ventas y con muchas ofertas para poder cerrar operaciones.

Más allá de la exposición comercial, el salón también reservará espacio para el mundo de la competición. El stand de la Escudería Rías Baixas será uno de los puntos de interés para los aficionados al automovilismo deportivo, con vehículos y actividades que acercarán al público al ambiente de los rallyes y a la tradición automovilística de la ciudad.

Horarios

Miércoles y jueves: de 16:00 a 21:00 horas.

de 16:00 a 21:00 horas. Viernes, sábado y domingo: de 11:00 a 20:00 horas.

Entradas