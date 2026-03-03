Del asfalto inteligente a la reinvención del icono

El panorama automovilístico actual no solo está cambiando; se está transformando desde sus cimientos. La reciente ofensiva de productos de BMW demuestra que la transición eléctrica no es un mero cambio de motorización, sino una redefinición de la relación entre el conductor y la máquina. Desde el tecnológico BMW iX3 hasta la versátil familia MINI, el grupo alemán marca el camino hacia 2030.

BMW iX3. / FdV

El nuevo BMW iX3 no es una simple evolución, sino el primer exponente de la denominada Neue Klasse. Este SAV estrena la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, logrando un hito en eficiencia con una autonomía que alcanza los 805 kilómetros en el ciclo WLTP.

Lo que realmente diferencia al iX3 es su "cerebro". Gracias a una arquitectura de software con cuatro ordenadores de alto rendimiento, el vehículo se vuelve más inteligente y personalizable. En el habitáculo, el sistema BMW Panoramic Vision proyecta información a todo lo ancho del parabrisas, permitiendo que el conductor nunca aparte la vista de la carretera. Además, su sistema de carga de 800V permite potencias de hasta 400 kW, reduciendo drásticamente los tiempos de espera.

Interior de BMW iX3. / FdV

MINI Cooper: Evolución en tres y cinco puertas

El corazón de la marca MINI se renueva manteniendo su esencia pero abrazando la digitalización. El nuevo MINI Cooper de 3 puertas simboliza el futuro totalmente eléctrico de la marca, ofreciendo el ya legendario Go-Kart feeling en una variante libre de emisiones. Con un diseño purista y una experiencia de usuario envolvente, este modelo se posiciona como el rey del entorno urbano.

Para quienes necesitan más polivalencia, el MINI Cooper de 5 puertas amplía las posibilidades sin perder el carisma. Es 172 mm más largo que su hermano de tres puertas, lo que permite acomodar hasta cinco pasajeros y ofrecer un maletero de hasta 925 litros con los asientos abatidos. En el apartado mecánico, destacan sus eficientes motores de gasolina: el Cooper C con 156 CV y el Cooper S con un bloque de cuatro cilindros y 204 CV.

Mini Cooper. / Bernhard Filser

MINI Countryman: Libertad sin cables

El MINI Countryman, el modelo más grande y aventurero de la familia, da un salto tecnológico sustancial. En su versión totalmente eléctrica Countryman E, el SUV compacto supera por primera vez la barrera de los 500 kilómetros de autonomía.

Este incremento en el rango se debe a innovaciones como el inversor de carburo de silicio y una batería de 65,2 kWh de capacidad neta. Con su tracción total disponible en la versión SE All4, el Countryman demuestra que la sostenibilidad no está reñida con la capacidad para salir del asfalto y afrontar viajes de larga distancia.

Mini Countryman. / Bernhard Filser

MINI Aceman: El nuevo crossover urbano

Completando la gama se encuentra el MINI Aceman, un modelo diseñado exclusivamente como vehículo eléctrico que llena el espacio entre el Cooper y el Countryman. Con una longitud aproximada de 4,07 metros, el Aceman ofrece una estética robusta de crossover pero optimizada para la agilidad urbana. Se presenta en dos variantes: el Aceman E, con 184 CV y unos 310 km de autonomía, y el Aceman SE, que eleva la potencia a 218 CV y su autonomía hasta los 406 km. Su interior minimalista, presidido por una pantalla OLED circular, refleja el nuevo lenguaje de diseño "Simplicidad Carismática" de la marca.