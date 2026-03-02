Tres partidas distintas, pero muy interesantes

En un mercado que aprieta por abajo y electrifica por arriba, Rodosa presenta en el Salón de Automóvil de Vigo tres modelos muy interesantes. Del utilitario refinado al superventas racional y, como guinda, un deportivo eléctrico con mala intención. Así se dibuja el triángulo formado por el nuevo Clio, el Sandero y el A390.

Renault Clio: madurez con chispa

El nuevo Clio de Renault no revoluciona la fórmula, pero la afina hasta dejarla casi quirúrgica. Su diseño gana carácter con una firma lumínica más afilada y un frontal que transmite más empaque. Por dentro, el salto es evidente: mejores materiales, más tecnología y una interfaz digital que ya no parece de compromiso, sino de segmento superior.

Test drive Nuevo Clio noviembre 2025 85 low definition. / FdV

La clave está bajo el capó. La gama mantiene motores eficientes, pero el gran protagonista es la versión híbrida E-Tech, que combina eficiencia real en ciudad con una respuesta sorprendentemente viva. En tráfico urbano se mueve en modo eléctrico buena parte del tiempo, reduciendo consumos sin obligarte a enchufar nada. Es el equilibrio perfecto para quien quiere electrificación sin cambiar hábitos.

Dinámicamente sigue siendo una referencia: cómodo en el día a día, estable en carretera y con una dirección que transmite más de lo habitual en el segmento. El Clio no busca ser radical; busca hacerlo todo bien. Y lo consigue.

Dacia Sandero: el sentido común hecho coche

Hablar del Sandero es hablar de lógica aplastante. El modelo de Dacia lleva años dominando las listas de ventas porque ofrece exactamente lo que mucha gente necesita: espacio, simplicidad y un precio difícil de discutir.

Dacia Sandero. / FdV

Su diseño ha ganado presencia en las últimas evoluciones, con una imagen más robusta y moderna. Dentro, la filosofía sigue clara: funcionalidad ante todo. Pero ojo, que eso no significa precariedad. Hay pantalla multimedia, conectividad con smartphone y asistentes de seguridad suficientes para cumplir con las normativas actuales sin disparar la factura.

En marcha, el Sandero prioriza el confort y la facilidad de uso. Las motorizaciones, incluyendo opciones bifuel de GLP, permiten reducir costes por kilómetro de forma notable. No pretende emocionar en un puerto de montaña; pretende llevarte al trabajo, al súper o de viaje sin sobresaltos… y sin vaciar la cuenta. En tiempos de inflación, eso también es una forma de deportividad.

Alpine A390: electricidad con ADN rebelde

Y entonces llega el A390 de Alpine y cambia el tono de la conversación. Este fastback deportivo 100 % eléctrico no es un simple ejercicio de diseño: es una declaración de intenciones. Alpine quiere demostrar que la electrificación no está reñida con el carácter.

Alpine A390 GTS Matt Thunder Grey. / FdV

El A390 apuesta por una silueta baja y musculosa, con una aerodinámica trabajada al milímetro. El interior mezcla minimalismo tecnológico con guiños deportivos claros: asientos envolventes, volante específico y una atmósfera centrada en el conductor.

La magia está en su sistema eléctrico de altas prestaciones, con varios motores y gestión avanzada del par para ofrecer tracción y agilidad sobresalientes. Promete aceleraciones contundentes y un paso por curva que mantenga vivo el ADN de la marca, pese al peso inherente de las baterías. Aquí la electricidad no es solo eficiencia: es rendimiento inmediato y control milimétrico.