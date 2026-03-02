Las tejas gallegas Passive House que te ayudarán a ahorrar energía

Aislar bien la vivienda empieza por arriba. Hasta un 30% de la energía puede perderse a través de un tejado mal aislado, una cifra que muchos propietarios desconocen y que tiene un impacto directo en el confort y en la factura energética.

El tejado actúa como la primera barrera frente al frío, la lluvia o el calor, y cuando no cuenta con un sistema adecuado de impermeabilización y cobertura (las tejas), la vivienda necesita consumir más energía para mantener la temperatura.

Invertir en una cubierta eficiente permite reducir ese desperdicio energético y empezar a ahorrar desde el primer día, además de mejorar la eficiencia energética de la vivienda, un valor cada vez más relevante tanto para el uso diario como de cara a una futura venta o rehabilitación.

En Galicia contamos con una empresa referente en fabricación de tejas y tejados, Tejas Verea, en Mesía (A Coruña), con un sistema de cubiertas que ha logrado la certificación Passive House. Un reconocimiento internacional que avala su capacidad para reducir el consumo energético y mejorar el confort en el hogar.

¿Cómo reducir la factura energética de la vivienda?

Uno de los grandes beneficios del sistema certificado es su capacidad para mantener temperaturas interiores estables durante todo el año. En invierno, ayuda a conservar el calor; en verano, evita el sobrecalentamiento. El resultado es un menor uso de calefacción y aire acondicionado y, por tanto, un ahorro significativo en la factura energética.

El sistema ideado por Tejas Verea, además de reducir el consumo energético de la vivienda, mengua la huella de carbono de la edificación. / TEJAS VEREA

Manuel Verea, director comercial de Tejas Verea, destaca además el valor ambiental del sistema gallego Verea System®: «Nuestro sistema de cubierta ventilada con teja cerámica no solo reduce el consumo energético de la vivienda, sino que permite una reducción significativa de la huella de carbono de la edificación. Teniendo en cuenta que el sector de la construcción es responsable de hasta el 35% de las emisiones de CO2 mundiales, con nuestro sistema somos capaces de contribuir a su disminución de forma muy importante».

Un sistema pionero, pensado para las viviendas gallegas

Tejas Verea fue el primer fabricante de teja cerámica en España en desarrollar un sistema de instalación homologado. El Verea System®, lanzado hace casi 20 años, supuso un antes y un después en el mercado de las cubiertas ventiladas: mejora la durabilidad del tejado, facilita la instalación y reduce problemas habituales como humedades y condensaciones.

Tejas Verea fue el primer fabricante de teja cerámica en España en desarrollar un sistema de instalación homologado. / TEJAS VEREA

Además, su alta capacidad de adaptación lo convierte en una solución idónea para la diversidad arquitectónica de Galicia. «Es un sistema válido para cualquier tipología de cubierta inclinada, estructura, pendiente, ubicación y nivel de aislamiento térmico. Además, al tratarse de un sistema semi-indutrializado reduce errores y tiempos de ejecución en obra», subraya Verea.

Eficiencia, sostenibilidad y sello gallego

La certificación Passive House se suma a otros reconocimientos con los que ya cuenta la compañía, como el sello Galicia Calidade, que Tejas Verea ostenta desde 2017, así como diversas certificaciones medioambientales de empresa y producto.

El tejado es un aliado para vivir mejor y tener un consumo más responsable de energía. / Tejas Verea

En un momento en el que la rehabilitación energética y la construcción sostenible ganan protagonismo, contar con soluciones eficientes, duraderas y de origen local se convierte en un valor añadido. Y en ese camino, el tejado —muchas veces olvidado— se revela como uno de los grandes aliados para vivir mejor, consumir menos y hacerlo de forma más responsable.