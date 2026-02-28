El espíritu japonés llega al Salón del Automóvil de Vigo de la mano del Grupo Breogán con dos de sus marcas, Toyota y Lexus. Los concesionarios vigueses, que están ubicados en la Carretera de Camposancos 108 y 141 respectivamente, mostrarán las últimas novedades electrificadas.

Toyota C-HR+

El nuevo Toyota C-HR+ Electric representa un paso decisivo en la apuesta multitecnología de Toyota España hacia la movilidad sin emisiones. Es el segundo vehículo 100% eléctrico de batería de la marca, tras el Toyota bZ4X, y combina un diseño vanguardista, una conducción refinada, tecnología avanzada y un alto nivel de eficiencia. Este nuevo modelo refleja el firme compromiso de Toyota con la movilidad sostenible y su hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono en Europa en 2040.

Auténtico todocamino eléctrico en el segmento C-SUV. / FdV

Da un paso más en la electrificación de la gama al incorporar motores eléctricos de alta eficiencia, que no solo presentan un menor consumo eléctrico, sino que también combinan rendimiento y fiabilidad. Con estas cualidades, se consolida como un auténtico todocamino eléctrico en el segmento C-SUV, donde las versiones Hybrid Electric (HEV) y Plug-in Hybrid (PHEV) del Toyota C-HR han cosechado un notable éxito desde su lanzamiento.

Prestaciones eléctricas de alto nivel: hasta 607 km de autonomía, 343 CV de potencia y carga rápida en 30 minutos.

Lexus RZ

Incorpora una serie de novedades. / LEXUS

El Lexus RZ es un crossover eléctrico de lujo incorpora toda una serie de novedades que llevan la experiencia al volante a cotas superiores, con la introducción de tecnologías innovadoras que desarrollan más potencia, un mayor control y una mayor implicación del conductor. Estos cambios revolucionarios van acompañados de un mayor refinamiento de la lujosa experiencia a bordo.

El RZ ha sido sometido a una gran revisión, centrada en elevar las cotas actuales de calidad, funcionalidad y placer al volante. Entre los cambios principales, destaca la introducción de un nuevo e-Axle de mayor potencia y con una eficiencia en el inversor mejorada, con una reducción significativa de las pérdidas, así como una nueva batería de ion de litio con una capacidad que aumenta a los 77,0 kWh.