Si quieres emprender en Galicia, este es el momento

La actual situación económica es especialmente favorable para la creación y consolidación de empresas. Las recientes convocatorias de ayudas para emprendedores, autónomos y pymes, junto con los incentivos a la contratación, sitúan a la comarca y a la provincia de Pontevedra en un escenario propicio para iniciar nuevos proyectos o impulsar negocios ya en marcha.

Así lo señalan desde Asec Asesores, asesoría de empresas con más de 20 años de experiencia en el sector y especializada en la tramitación de subvenciones para empresas. La firma subraya que la combinación de tarifa plana para autónomos y las últimas líneas de ayudas publicadas convierte este inicio de año en una oportunidad estratégica para el tejido empresarial.

Tarifa plana y ayudas al inicio de actividad

Entre las medidas más relevantes destaca la tarifa plana de autónomos, que permite a quienes inician actividad beneficiarse de una cuota reducida a la Seguridad Social durante los primeros años, aliviando así los costes fijos en la fase más delicada del proyecto.

Equipo de Asec Asesores. / Julia G Yanez @juliagyanez

A esta medida se suman las nuevas subvenciones dirigidas a emprendedores y autónomos, que contemplan apoyos económicos para el inicio de actividad, inversión en equipamiento, digitalización y mejora de la competitividad. Estas ayudas, muchas de ellas de carácter autonómico, buscan reforzar el autoempleo y dinamizar el mercado laboral en Galicia.

Desde Asec Asesores recuerdan que «una correcta planificación desde el primer momento es clave para aprovechar al máximo las bonificaciones y subvenciones disponibles».

Impulso a las empresas ya constituidas

Las ayudas no se limitan a quienes empiezan. Las empresas ya en funcionamiento pueden acceder a programas de apoyo para modernización, transformación digital, ampliación de negocio e innovación.

En una comarca con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, estos incentivos suponen una herramienta fundamental para ganar competitividad y adaptarse a los nuevos retos del mercado.

Refuerzo de las ayudas a la contratación

Uno de los aspectos más destacados de las últimas convocatorias es el refuerzo de los incentivos a la contratación de trabajadores. Existen programas específicos para fomentar la contratación indefinida, la incorporación de jóvenes, desempleados de larga duración y otros colectivos con especiales dificultades de inserción.

Estas ayudas pueden traducirse en importantes reducciones de costes laborales para las empresas, favoreciendo la creación de empleo estable.

Asesoramiento especializado y servicio online

Con más de 20 años de experiencia, Asec Asesores ofrece un servicio integral en materia fiscal, laboral y contable, con una especialización destacada en la gestión y tramitación de subvenciones para empresas, autónomos y emprendedores.

La firma analiza cada caso de forma personalizada, identifica las ayudas más adecuadas y se encarga de toda la gestión administrativa hasta la resolución del expediente.

Asec Asesores ofrece un servicio integral en materia fiscal, laboral y contable. / Julia G. Yanez @juliagyanez

Además, Asec Asesores ofrece la posibilidad de asesoramiento online, lo que permite atender a clientes de forma ágil y eficaz sin necesidad de desplazamientos. Este modelo facilita el acceso a sus servicios tanto a profesionales de O Salnés como a empresas de otras zonas, garantizando un acompañamiento continuo y adaptado a las necesidades actuales.

Un momento clave para cambiar de asesoría

Desde la entidad señalan además que este mes puede ser un buen momento para que autónomos y empresas revisen su situación y valoren un cambio de asesoría. Una gestión proactiva, enfocada en la optimización fiscal y en la captación de subvenciones, puede suponer un ahorro significativo y una mejora en la planificación empresarial.

Asec Asesores ofrece información sin compromiso a todos aquellos emprendedores y empresarios interesados en conocer qué ayudas pueden solicitar en la actualidad y cómo mejorar la gestión de su negocio.

En un contexto de apoyo institucional al emprendimiento y al empleo, todo apunta a que este puede ser uno de los mejores momentos para dar el paso y apostar por nuevos proyectos empresariales en la comarca.