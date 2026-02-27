Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si quieres emprender en Galicia, este es el momento

Desde Asec Asesores, con sede en Cambados, destacan que este es uno de los mejores momentos para emprender gracias a las nuevas ayudas públicas

La asesoría Asec cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas desde Cambados.

B. C.

La actual situación económica es especialmente favorable para la creación y consolidación de empresas. Las recientes convocatorias de ayudas para emprendedores, autónomos y pymes, junto con los incentivos a la contratación, sitúan a la comarca y a la provincia de Pontevedra en un escenario propicio para iniciar nuevos proyectos o impulsar negocios ya en marcha.

Así lo señalan desde Asec Asesores, asesoría de empresas con más de 20 años de experiencia en el sector y especializada en la tramitación de subvenciones para empresas. La firma subraya que la combinación de tarifa plana para autónomos y las últimas líneas de ayudas publicadas convierte este inicio de año en una oportunidad estratégica para el tejido empresarial.

Tarifa plana y ayudas al inicio de actividad

Entre las medidas más relevantes destaca la tarifa plana de autónomos, que permite a quienes inician actividad beneficiarse de una cuota reducida a la Seguridad Social durante los primeros años, aliviando así los costes fijos en la fase más delicada del proyecto.

Equipo de Asec Asesores.

A esta medida se suman las nuevas subvenciones dirigidas a emprendedores y autónomos, que contemplan apoyos económicos para el inicio de actividad, inversión en equipamiento, digitalización y mejora de la competitividad. Estas ayudas, muchas de ellas de carácter autonómico, buscan reforzar el autoempleo y dinamizar el mercado laboral en Galicia.

Desde Asec Asesores recuerdan que «una correcta planificación desde el primer momento es clave para aprovechar al máximo las bonificaciones y subvenciones disponibles».

Impulso a las empresas ya constituidas

Las ayudas no se limitan a quienes empiezan. Las empresas ya en funcionamiento pueden acceder a programas de apoyo para modernización, transformación digital, ampliación de negocio e innovación.

En una comarca con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, estos incentivos suponen una herramienta fundamental para ganar competitividad y adaptarse a los nuevos retos del mercado.

Refuerzo de las ayudas a la contratación

Uno de los aspectos más destacados de las últimas convocatorias es el refuerzo de los incentivos a la contratación de trabajadores. Existen programas específicos para fomentar la contratación indefinida, la incorporación de jóvenes, desempleados de larga duración y otros colectivos con especiales dificultades de inserción.

Estas ayudas pueden traducirse en importantes reducciones de costes laborales para las empresas, favoreciendo la creación de empleo estable.

Asesoramiento especializado y servicio online

Con más de 20 años de experiencia, Asec Asesores ofrece un servicio integral en materia fiscal, laboral y contable, con una especialización destacada en la gestión y tramitación de subvenciones para empresas, autónomos y emprendedores.

La firma analiza cada caso de forma personalizada, identifica las ayudas más adecuadas y se encarga de toda la gestión administrativa hasta la resolución del expediente.

Asec Asesores ofrece un servicio integral en materia fiscal, laboral y contable.

Además, Asec Asesores ofrece la posibilidad de asesoramiento online, lo que permite atender a clientes de forma ágil y eficaz sin necesidad de desplazamientos. Este modelo facilita el acceso a sus servicios tanto a profesionales de O Salnés como a empresas de otras zonas, garantizando un acompañamiento continuo y adaptado a las necesidades actuales.

Un momento clave para cambiar de asesoría

Desde la entidad señalan además que este mes puede ser un buen momento para que autónomos y empresas revisen su situación y valoren un cambio de asesoría. Una gestión proactiva, enfocada en la optimización fiscal y en la captación de subvenciones, puede suponer un ahorro significativo y una mejora en la planificación empresarial.

Asec Asesores ofrece información sin compromiso a todos aquellos emprendedores y empresarios interesados en conocer qué ayudas pueden solicitar en la actualidad y cómo mejorar la gestión de su negocio.

En un contexto de apoyo institucional al emprendimiento y al empleo, todo apunta a que este puede ser uno de los mejores momentos para dar el paso y apostar por nuevos proyectos empresariales en la comarca.

