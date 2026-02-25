La vinoteca Topos celebra su primer aniversario con una exclusiva cata maridaje junto a Casal de Armán

Celebrar un aniversario es conmemorar el camino recorrido, la confianza de los clientes y la pasión compartida por el vino. Por eso, el próximo jueves 5 de marzo de 2026 a las 20:00 horas, Vinoteca Topos festeja su aniversario con una velada muy especial: una exclusiva cata maridaje con la bodega Casal de Armán, referente imprescindible de la viticultura gallega.

Con plazas limitadas y únicamente bajo reserva, esta experiencia gastronómica, con un precio de 39€ por persona, se presenta como una oportunidad excepcional para descubrir el alma líquida del Ribeiro, acompañada de una propuesta culinaria diseñada para realzar cada vino y convertir la celebración en una noche memorable.

Cata maridaje en vinoteca Topos. / Marta G. Brea

Un menú diseñado para emocionar

La propuesta gastronómica ha sido creada para potenciar las cualidades de cada vino, generando armonías que sorprenden y conquistan desde el primer bocado. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección de etiquetas representativas de Casal de Armán, guiados en una cata que promete ser tan didáctica como sensorial.

El recorrido gastronómico comienza con una tosta de anchoas con crema de pimiento y mantequilla de ajo negro, maridada con Casal de Armán 2024, un inicio vibrante en el que la frescura y la mineralidad del vino equilibran la intensidad salina y los matices umami del plato. A continuación, la vieira estilo Virginia con crema al cava se acompaña de Pepe Carrasca 2023, formando una combinación elegante y delicada en la que el vino realza la textura y la sutileza del marisco.

La propuesta continúa con un huevo rebozado con hongos y fondue de parmesano junto a Armán Finca Misenhora 2023, un maridaje estructurado y envolvente donde complejidad y cremosidad se funden con armonía. El siguiente paso lo protagoniza el canelón relleno de rabo de ternera con bechamel trufada, servido con Armán Finca Isabel Millán 2022, una combinación intensa y sofisticada que dialoga con la personalidad y la estructura del vino.

Cata maridaje para suscriptores de Faro. / Marta G. Brea

Como broche final, una tradicional torrija se presenta acompañada de Armán Doce, un vino dulce que aporta equilibrio, frescura y el contrapunto perfecto para cerrar la experiencia con elegancia.

Un templo del vino y la gastronomía en Vigo

Desde su apertura, Vinoteca Topos se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para los amantes del vino en Vigo. Situada frente al complejo Vialia, la vinoteca ofrece una experiencia vinícola completa con una carta que reúne cerca de 300 referencias nacionales e internacionales y más de 30 opciones servidas por copa, desde etiquetas clásicas de grandes denominaciones hasta propuestas singulares y de autor.

Instalaciones de la Vinoteca Topos, en Vigo. / JOSE LORES

Su propuesta se centra en acercar buenos vinos al público desde la experiencia, permitiendo disfrutar de referencias de gama media-alta con copas específicas que potencian cada expresión. Acompañando a sus vinos, Topos propone una gastronomía cuidada y pensada para armonizar sin robar protagonismo, con tapas, tablas de quesos y embutidos, conservas artesanas y algunas recetas tradicionales que elevan la experiencia enogastronómica sin artificios.

Toño, dueño de vinoteca Topos. / Marta G. Brea

Este aniversario no solo celebra el primer año de trayectoria de la vinoteca, sino también la comunidad que ha crecido alrededor de sus mesas y copas, compartiendo buenos vinos, descubrimientos y conversaciones.

Las plazas son limitadas y la asistencia es únicamente bajo reserva a través del teléfono 986 23 69 89 o en vinotecatopos.com.