Adrián Salgado Ópticos y Audiólogos impulsa una campaña de revisiones auditivas gratuitas en Lugo y Vigo
La iniciativa, que se desarrollará la primera semana de marzo con motivo del Día de la Audición, busca concienciar sobre la importancia de la prevención y fomentar las revisiones anuales para detectar posibles pérdidas de audición de forma precoz
La primera semana de marzo, con motivo del Día de la Audición, Adrián Salgado Ópticos y Audiólogos realizará pruebas de audición gratuitas en sus centros dentro de una campaña de concienciación que llevará a cabo con azafatas en Lugo y Vigo, con el objetivo de dar visibilidad a la iniciativa y lograr su difusión.
El objetivo de la campaña es concienciar sobre la importancia de cuidar la salud auditiva, fomentar la prevención y recordar la recomendación de realizar una revisión anual para detectar posibles pérdidas de audición de forma precoz.
Además, desde Adrián Salgado Ópticos y Audiólogos quieren animar a la población a acercarse a sus centros, ya que las pruebas son totalmente gratuitas y, durante ese mes, entregarán un regalo a todas las personas que realicen su revisión. La idea es facilitar el acceso, resolver dudas y convertir la prevención en un hábito sencillo y accesible.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- Davila 22/02/2026