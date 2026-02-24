Adrián Salgado Ópticos y Audiólogos impulsa una campaña de revisiones auditivas gratuitas en Lugo y Vigo

La primera semana de marzo, con motivo del Día de la Audición, Adrián Salgado Ópticos y Audiólogos realizará pruebas de audición gratuitas en sus centros dentro de una campaña de concienciación que llevará a cabo con azafatas en Lugo y Vigo, con el objetivo de dar visibilidad a la iniciativa y lograr su difusión.

El objetivo de la campaña es concienciar sobre la importancia de cuidar la salud auditiva, fomentar la prevención y recordar la recomendación de realizar una revisión anual para detectar posibles pérdidas de audición de forma precoz.

Además, desde Adrián Salgado Ópticos y Audiólogos quieren animar a la población a acercarse a sus centros, ya que las pruebas son totalmente gratuitas y, durante ese mes, entregarán un regalo a todas las personas que realicen su revisión. La idea es facilitar el acceso, resolver dudas y convertir la prevención en un hábito sencillo y accesible.