El primer molino comercial que conquista el mercado

Magallanes impulsa una nueva generación de energías renovables con el desarrollo del ATIR 2.0, su primer dispositivo comercial para la producción de electricidad a partir de corrientes de marea, una fuente 100% renovable, predecible y estable.

Este convertidor, resultado de más de 15 años de investigación y 5 años de pruebas en entorno real, marca un hito en la transición energética y abre la puerta a un nuevo recurso energético con gran potencial de despliegue internacional.

El salto comercial de la energía de las mareas

Poco antes de finalizar el 2025, Magallanes alcanzó el cierre definitivo de financiación de su primer dispositivo comercial: el ATIR 2.0. La operación se ha estructurado mediante un Project Finance, convirtiéndose en el primero de la historia para un proyecto de estas características a nivel internacional.

Este hito no solo valida la madurez tecnológica del dispositivo, sino que demuestra el enorme potencial de la energía mareomotriz para convertirse en una nueva línea de negocio global dentro del mix energético.

Reino Unido, puerta de entrada a un mercado global

Magallanes es adjudicataria de varias licencias de generación en el Reino Unido, país que actualmente lidera la apuesta por las nuevas energías marinas, y el ATIR 2.0 será el primero de una serie de dispositivos destinados a explotar este recurso de forma rentable.

Gracias al sistema de CfD (Contracts for Difference) del país anglosajón, Magallanes cuenta con una tarifa energética fija por 15 años para 9 de sus dispositivos, lo que supone una rentabilidad superior a cualquier otra tecnología renovable desde el primer proyecto.

El camino para llegar al modelo comercial

El ATIR 2.0 es el resultado de más de 15 años de investigación y desarrollo, así como de 5 años de pruebas en entorno real del ATIR 1.0, el prototipo que permitió validar la ingeniería, la base tecnológica y el diseño estructural del sistema.

La experiencia acumulada ha permitido optimizar el diseño definitivo, mejorando su eficiencia, robustez y competitividad, y posicionándolo como una solución preparada para su despliegue internacional.

Impacto industrial y económico en Galicia

El proceso constructivo del ATIR 2.0 ya ha comenzado e implicará a numerosas empresas del área metropolitana de Vigo, de Galicia y del conjunto de España, reforzando la cadena de valor industrial vinculada a la economía azul y a las energías renovables.

Este proyecto no solo desbloquea un nuevo recurso energético limpio, sino que también impulsa la creación de empleo cualificado, el desarrollo tecnológico y la consolidación de Galicia como referente internacional en energías marinas.