No todos los Gasóleos son igual de Eficientes

Aunque a veces exista la teoría de que todos los gasóleos son iguales esto es totalmente incierto. No todos los gasóleos son iguales, sino que hay gasóleos aditivados por las compañías que se diferencian del gasóleo básico generado en las factorías. Estos aditivos son los que diferencian unos gasóleos de otros y los que le dan más valor a ciertos productos.

Aditivos que marcan la diferencia

Este es el caso de los productos Repsol, como los gasóleos de calefacción Energy e+ y BiEnergy e+10, que cuentan con aditivos que los hacen ser más eficientes con respecto a otros productos de calefacción.

Estos gasóleos cuentan con aditivos que mejoran su eficiencia, su cuidado de la caldera y su mejor funcionamiento en la misma. Así, si quieres tener tu sistema de calefacción con la máxima eficiencia utiliza siempre productos de calidad como los de Repsol, ya que conseguirás ahorros en consumo y tu caldera durará más en buenas condiciones.

30 años de crecimiento

En Codisoil, con más de 30 años de experiencia, siempre han trabajado con gasóleo Repsol, para garantizar a sus clientes la máxima eficiencia. Además, también son los productos que cuidan mejor el medioambiente del mercado, por lo que también son los más sostenibles. Porque tanto la eficiencia como la sostenibilidad son valores cada vez más importantes.

A finales de 1992 nacía Codisoil como distribuidora de gasóleo a domicilio en Galicia, exactamente en la provincia de Pontevedra en primer lugar. Desde aquel año la empresa ha ido creciendo y evolucionando hacia otras actividades para poder prestar cada vez más servicios que reclaman los clientes.

Así, hoy en día tiene más de 30 años de experiencia y se encuentra en un momento en el que cuenta con una cartera de servicios mucho más amplia y se erige como una empresa destacada en todos los sectores en los que trabaja, teniendo en la actualidad sedes en 7 provincias: Pontevedra, Ourense, Lugo y Coruña en Galicia; y Salamanca, Zamora y Valladolid en Castilla y León; además de su sede central en Madrid.

Mucho más que un servicio

Además del servicio de distribución de gasóleo a domicilio (tanto de calefacción como agrícola, industrial y de automoción), Codisoil presta servicios de limpieza de depósitos (recomendable para realizar cada 5/10 años, según las condiciones del mismo), pruebas periódicas a depósitos (obligatorias cada cierto tiempo para determinados depósitos), revestimientos y conversión a doble pared de depósitos, desatascos, limpieza industrial, gestión de residuos, vaciado de fosas y distribución de AdBlue a domicilio.