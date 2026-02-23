DINAK sigue creciendo e innovando

En DINAK, la innovación y la eficiencia energética son los motores de su crecimiento. Su División de Acumuladores, amplia su catálogo con el Inox Dúplex y los nuevos Acumuladores para producción de ACS Instantánea, garantizando fiabilidad, durabilidad y eficiencia.

Incorporación del Acero Inox Dúplex

Próximamente incorporarán nuevos materiales, entre ellos el Dúplex 2205, un acero inoxidable de altas prestaciones que maximiza la resistencia a la corrosión en todo tipo de aguas y optimiza la eficiencia térmica de los acumuladores.

Esta incorporación permitirá que sus productos se adapten a las demandas más exigentes de agua caliente sanitaria, asegurando un rendimiento fiable y duradero a largo plazo.

Su gama actual ya incluye modelos fabricados en Acero inoxidable Inox AISI 316L, Inox AISI 444 y Acero Vitrificado, con garantías de hasta 10 años según el material empleado. Cada etapa del proceso de fabricación está cuidadosamente diseñada para asegurar la máxima calidad y rendimiento.

Innovación continua con los Acumuladores de ACS Instantánea

DINAK ofrece una gama completa de soluciones para cada necesidad. Con el objetivo de responder a las demandas del mercado y ofrecer más opciones a sus clientes, siguen ampliando su Gama Doméstica con nuevos modelos de alta eficiencia.

Entre las novedades que lanzarán próximamente, destacan los Acumuladores para producción de ACS Instantánea. A diferencia de los acumuladores tradicionales, esta línea está diseñada para generar el agua caliente de manera inmediata, eliminando tiempos de espera y optimizando el consumo energético. De esta forma, se evita también de manera completa el riesgo de proliferación de legionella, ya que no hay acumulación de ACS en el depósito.

Además de su uso en viviendas, los Acumuladores ACS Instantánea están especialmente indicados para instalaciones del sector terciario, como hoteles, hospitales y gimnasios, así como para viviendas colectivas y otros edificios con alta demanda de agua caliente sanitaria, cortando de raíz cualquier riesgo de legionela, y reduciendo las tareas de mantenimiento.

Con este lanzamiento, DINAK refuerza su compromiso con la innovación y el desarrollo de soluciones eficientes y sostenibles adaptadas a las necesidades reales de cada sector.

Gracias a esta estrategia DINAK demuestra que su crecimiento va de la mano de la innovación, consolidándose como referente en el sector. La compañía ofrece las mejores soluciones en productos, sistemas de energía y conductos, liderando en España y Portugal y posicionándose dentro del top 5 en Europa.