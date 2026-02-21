Baiona, donde la historia cobra vida

La villa de Baiona ya tiene la cuenta atrás en marcha para viajar al pasado. Con su histórica Festa da Arribada, se dispone a regresar a 1493, una celebración declarada de Interés Turístico Internacional que transforma la localidad en un auténtico burgo medieval para recrear la noticia que cambió el rumbo del mundo: el descubrimiento del Nuevo Mundo.

En esta edición, Baiona se prepara para conmemorar el 533 aniversario de la llegada de la carabela La Pinta, reviviendo el momento en que sus velas asomaron en el horizonte y trajeron consigo una nueva era.

Pasacalles en la fiesta da Arribada. / Marta G. Brea

La edición de 2026 arranca el viernes 27 de febrero con las primeras actividades programadas y culminará por todo lo alto el domingo 1 de marzo, jornada final de la Festa da Arribada. Descubre a continuación la programación organizada por el Concello de Baiona con motivo de esta celebración histórica.

Un fin de semana para regresar a 1493

Cartel de Arribada 2026. / FdV

Aunque las jornadas centrales tendrán lugar el 27 de febrero, 28 y 1 de marzo, la villa comenzará a calentar motores el miércoles 25 y jueves 26 (20:00 horas) con conferencias en la Casa da Navegación, que servirán de antesala cultural a la gran fiesta medieval y permitirán profundizar en el contexto histórico del viaje colombino y su vinculación con Galicia.

El viernes 27, a las 10:00 horas, los cañones de la Fortaleza anunciarán oficialmente el inicio de la Festa da Arribada y el asentamiento del Real Mercado. A lo largo de la jornada habrá misa solemne, ofrendas, inauguraciones y los primeros pasacalles de gigantes y compañías itinerantes, además de espectáculos de marionetas y propuestas familiares que se extenderán durante toda la tarde y noche.

Representación teatral. / Marta G. Brea

El sábado 28 comenzará de nuevo con el estruendo de los cañones a las 10:00 horas, marcando la apertura del mercado medieval. Durante todo el día se sucederán los pasacalles musicales por la Alameda Carabela Pinta y el Paseo Pinzón, combates de esgrima, teatro infantil, exhibiciones de armas históricas y, ya por la tarde, el Gran Torneo Medieval en la playa de A Ribeira, con justas, tiro de venablos y demostraciones ecuestres. La jornada culminará por la noche con espectáculos de fuego y la representación teatral de la Arribada.

El domingo 1 de marzo, desde las 10:00 horas, los cañones volverán a anunciar el comienzo del Real Mercado. A lo largo de la mañana y la tarde continuarán los desfiles medievales, conciertos de música antigua, tiro con arco y actividades para todos los públicos. El punto álgido llegará de nuevo en la playa de A Ribeira con la representación del desembarco de Martín Alonso Pinzón, acto central que rememora el instante exacto en que la noticia del Nuevo Mundo llegó a Europa. La fiesta se despedirá entrada la noche con el cierre del mercado y el fin oficial de la Arribada 2026.

Mercado Medieval en la Festa da Arribada de Baiona. / ALBA VILLAR

La programación destaca además por celebrar la trigésima edición de su mercado medieval, auténtico corazón palpitante de la fiesta, donde vecinos y visitantes se sumergen entre puestos, oficios y aromas de otra época.

Además, los más pequeños podrán participar en juegos populares y tradicionales, convirtiéndose también en protagonistas de la historia. La experiencia culminará con la emocionante representación del desembarco de Martín Alonso Pinzón, acto central que rememora el instante exacto en que la noticia del Nuevo Mundo llegó a Europa, más concretamente a Baiona, sellando para siempre uno de los episodios más gloriosos de la historia universal.