Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Archivo AltriManifestación AP-9Pluses contra el absentismoDetenido expríncipe AndrésCrimen Machista TenerifeHuelga UrgenciasPAOK - Celta
instagramlinkedin

Vilanova de Arousa porá este domingo o broche de ouro ao Entroido coa Festa do Momo

O gran desfile, presentado polos humoristas Xacobe e Pepe Suevos, comezará ás 17:00 horas

Pola mañá haberá pasarrúas coas charangas Turtilla Du Ribés e Alambique

Fotografía do desfile do Momo na anterior edición.

Fotografía do desfile do Momo na anterior edición. / Iñaki Abella

B. C.

O Entroido non remata en Galicia ata que non chega a Vilanova de Arousa a Festa do Momo, unha cita que xa se converteu nun clásico da tempada na comarca do Salnés e que atrae ano tras ano a ducias de persoas ata o municipio. Será este domingo 22 de febreiro.

O gran segredo da festa

A Festa do Momo é un desfile de disfraces no que se pasea ao Momo, unha figura xigante que cambia de identidade en cada edición e que se queima ao terminar o evento. Normalmente, corresponde cun personaxe que estea de actualidade no momento; por exemplo, no 2025 representou a Begoña Gómez. Noutras edicións foron Shakira e Piqué, Puigdemont ou mesmo o coronavirus.

Así, a identidade do Momo é o segredo mellor gardado. O Concello publicou hai unha semana un vídeo en redes sociais no que deixaba caer algunha pista, pero non será ata o domingo ás 17:00 horas, no inicio do desfile de disfraces, cando se desvele o misterio.

Percorrido do desfile

A comitiva, segundo adiantou o goberno local, estará composta por preto de 2.000 persoas, entre carrozas e comparsas. E como xa é tradición, o desfile contará coa participación dos humoristas Xacobe Pérez, que será o mestre de cerimonias, e Pepe Suevos. Formarán parte da carroza principal e se disfrazarán acorde á temática.

O desfile arrincará no Concello e pasará pola avenida do Recheo, PO-306 e a Avenida Augusto González Besada. O remate terá lugar na escultura do Momo, na rúa Porto do Cabo, e ademais da queima do Momo haberá música para despedir o Entroido.

Begoña Gómez foi o Momo do Entroido 2025.

Begoña Gómez foi o Momo do Entroido 2025. / Iñaki Abella

Ante a previsión dunha importante afluencia de público, recoméndase achegarse con tempo e estacionar os vehículos nos aparcamentos disuasorios habilitados nas zonas do peirao de Vilanova ou no entorno do Terrón.

Ademais, antes deste evento, os festexos comezarán xa pola mañá a partir das 12:00 horas, con pasarrúas a cargo das charangas Turtilla Du Ribés e Alambique. A carroza principal do desfile irá acompañada polo grupo musical Os Dinámicos.

Tradición e sátira

O evento cobrou relevancia en Vilanova de Arousa na última década. De feito, como mencionabamos, o Momo conta coa súa propia escultura, situada na rúa Porto do Cabo.

Elaborada por Enrique Velasco e inaugurada no ano 2011, esta estatua representa a un home barrigudo co corpo de pedra e a cabeza de sicilio, un material que deforma a imaxe de quen se mira sobre el. Esa era a idea principal que quería reflectir o artista: que todo aquel que se mire na superficie dese espello saiba que pode converterse en Momo. Mañá, por fin, saberemos a quen lle toca adoptar o papel este ano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents