Conta atrás para o día grande do Lacón con Grelos

Fátima Pego e o alcalde, Manuel Campos.

Fátima Pego e o alcalde, Manuel Campos. / Turismo de Cuntis

Moncho González

Cuntis

Cuntis prepárase para vivir un dos momentos máis destacados do seu calendario cultural e gastronómico coa celebración da XXVII Festa do Lacón con Grelos, unha cita declarada de Interese Turístico que cada ano atrae centos de visitantes.

A programación deste ano combina música, tradición, cultura popular e, por suposto, o protagonismo absoluto dun dos pratos máis emblemáticos da cociña galega. O Concello aposta por unha fin de semana intensa que terá o seu punto álxido entre o sábado 21 e o domingo 22 de febreiro.

Concerto de Cómplices

O gran evento musical terá lugar o sábado 21 de febreiro coa actuación do mítico grupo español Cómplices, dentro da súa xira Cómplices Íntimos. Teo Cardalda e María Monsonís ofrecerán un espectáculo no que repasarán os grandes éxitos que marcaron a historia do pop español.

A noite contará tamén coa actuación da D’Crooners Band, que exercerá de teloneira, garantindo un ambiente festivo desde o inicio.

O concerto celebrarase na carpa situada xunto ao Pavillón Municipal de Deportes (Rúa Pedro Campos). A apertura de portas está prevista para as 20:30 horas e o inicio das actuacións ás 21:15. As entradas teñen un prezo popular de 10 euros e poden adquirirse anticipadamente a través da plataforma Woutick.

Alfonso Hermida, pregoeiro

O día grande da festa será o domingo 22 de febreiro e contará cun pregoeiro de excepción: o xornalista e presentador Alfonso Hermida Mejuto.

A lectura do pregón terá lugar ás 12:00 horas e servirá como acto central da mañá. Hermida, Premio Mestre Mateo ao mellor comunicador en 2004, foi elixido pola organización polo seu prestixio profesional e a súa vinculación coa comunicación pública galega.

Segundo o alcalde, “a elección de Alfonso Hermida non é froito do azar. A súa traxectoria, o seu rigor e a súa relevancia no xornalismo galego avalan esta decisión. Para Cuntis é unha honra contar cun comunicador tan querido para enxalzar o noso produto estrela”.

O día grande

A xornada dominical contará cun amplo programa de actividades desde primeira hora da mañá. Haberá pasarrúas da Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional, feira de artesanía, exposicións de encaixe e propostas singulares como a mostra floral A camelia no lacón con grelos.

Durante o xantar, a animación correrá a cargo da charanga Los Támega, mentres que pola tarde haberá actividades infantís para completar unha xornada pensada para toda a familia.

As 18.00 horas, Fátima Pego dará un concerto para o público presente, mentres que a xornalista e comunicadora Rocío Padín será a encargada de presentar o acto central da cita gastronómica.

O peche simbólico da festa chegará co tradicional Velorio e Enterro do Chapante, un ritual propio da vila termal que representa a despedida do Entroido e a benvida á Coresma.

“Queremos que Cuntis sexa o epicentro da festa e da cultura este febreiro, e este concerto é a escusa perfecta para vir, desfrutar da nosa hospitalidade e do mellor lacón con grelos do mundo”, concluíu o alcalde.

Con música, gastronomía, cultura popular e un pregoeiro de luxo, a XXVII Festa do Lacón con Grelos promete consolidarse un ano máis como unha das grandes citas do inverno en Galicia.

Nova data para o Entroido

O Entroido de Cuntis xa conta cunha nova data tras a suspensión do desfile prevista para o pasado domingo 15 de febreiro debido ás condicións meteorolóxicas adversas. A organización decidiu trasladar a celebración ao domingo 1 de marzo, ás 11.00 horas, co obxectivo de garantir o desenvolvemento do evento en condicións adecuadas.

Desde o Concello confirmouse que se manterán integramente os 3.000 euros en premios, repartidos entre as distintas categorías: comparsas, grupos, parellas, individuais e carrozas. Ademais, amplíase o prazo de inscrición ata o xoves 26 de febreiro, para facilitar a participación daqueles colectivos e persoas que non puideron formalizar a súa inscrición inicialmente.

TEMAS

