Regresa Retro Galicia

El próximo sábado y domingo, 21 y 22 de febrero, arranca en el Recinto Ferial de Vigo (IFEVI), una nueva edición de Retro Galicia, que este año cumple su décimo quinta edición. Serán dos días muy especiales, ya que se desarrollarán grandes homenajes que tendrán como protagonistas, no solo a los coches, sino también a las personas. Un evento para todos los públicos en el que podrás disfrutar de varias exposiciones de coches y motos clásicas, zona de compra-venta de particulares, aparcamiento para los clásicos de los aficionados, puestos de recambios, accesorios, regalos y mucho más.

ULTIMA JORNADA DEL XIII SALON DEL VEHICULO CLASICO Y DE EPOCA RETRO GALICIA 2024, CELEBRADO EN EL IFEVI. / RICARDO GROBAS

El acto principal de esta nueva edición será un sentido homenaje al reconocido piloto Germán Castrillón, el sábado a las 18 horas. Estará acompañado del mítico Mitsubishi Lancer EVO VI, con el que hizo vibrar a los aficionados, acompañado de material gráfico que repasa la carrera de uno de los nombres imprescindibles del automovilismo gallego.

Entre los platos fuertes del evento, destaca la celebración de los 120 años de Lancia. El Club Lancia España rendirá homenaje a la historia de la marca italiana con una completa retrospectiva que recorrerá su evolución. En exposición, una cuidada selección de alrededor de 15 modelos permitirá a los visitantes viajar desde los Lancia más antiguos hasta los de última generación, repasando más de un siglo de innovación, diseño y competición.

Ford celebra dos fechas muy especiales en 2026. El Fiesta, uno de los modelos más emblemáticos de la marca, cumple 50 años. Gracias al Club Clásicos Ford de España, Retro Galicia acogerá una retrospectiva única con todas las carrocerías que han marcado la historia de este pequeño gran icono.

En Retro Galicia se celebrará el 50º aniversario del Volkswagen Golf GTI, uno de los compactos deportivos más icónicos de la historia y una auténtica referencia en España desde hace décadas. Una ocasión especial para repasar la evolución del GTI, desde el legendario Golf GTI Mk1 hasta el actual Mk8.5, y comprobar cómo este modelo ha sabido mantener su esencia deportiva a lo largo de medio siglo, adaptándose a cada época sin perder su identidad.

Otra de las celebraciones es la del Mercedes-Benz, coincidiendo con el 40º aniversario de uno de los modelos más emblemáticos de la historia de la marca alemana y del automóvil en general. Para conmemorar esta efeméride, el público podrá descubrir tres de sus carrocerías más representativas: coupé, cabrio y familiar, una oportunidad única para apreciar la versatilidad, la elegancia y la legendaria fiabilidad de un modelo que marcó a toda una generación.

El aparcamiento de vehículos clásicos es una de las zonas más admiradas por los asistentes. Con unos 10.000 m² y ubicado en el interior del pabellón junto a la exposición, este espacio acogerá los coches y motos de época de los aficionados que acuden al evento, deseosos de mostrar sus vehículos y compartir con los demás asistentes los secretos de su restauración o mantenimiento.

Retro Galicia también contará con un espacio para todos aquellos que quieran vender su vehículo clásico. CORRAL GARAGE es una oportunidad única para vender tu coche o moto clásica. ¿Y quizá para invertir en otro modelo y aumentar tu colección?.

El horario del sábado día 15 será desde las diez de la mañana a las nueve de la noche, finalizando el domingo una hora antes. El precio de las entradas será de nueve euros en venta anticipada en la web de Eventos de Motor, y diez en taquilla. La entrada al parking de clásicos será de siete euros. Los niños menores de diez años tendrán acceso gratuito, y desde la organización anuncian que las mascotas serán bien recibidas.