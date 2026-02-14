El Entroido de Cobres, distinguido como Fiesta de Interés Turístico gallego, arranca hoy en Vilaboa: esta es la programación

El Entroido es una de las épocas más destacadas del calendario festivo gallego. Y aunque la mayoría de las citas célebres de la temporada se concentran en la provincia de Ourense, en Pontevedra también se esconden carnavales de gran tradición, como el de Cobres, distinguido como Fiesta de Interés Turístico de Galicia y aspirante a ser de Interés Nacional.

Actualmente, el Concello de Vilaboa está a la espera de conocer la resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre esta cuestión. El expediente completo se envió este mes de enero. «Confiamos en una resolución positiva que contribuya a proteger el Entroido tradicional más importante de la provincia de Pontevedra», declaran desde la corporación.

Según los testimonios del documental Madamas e galáns: Historia do Entroido de Cobres, lleva celebrándose sin pausa desde el siglo XVIII. Así, es un evento imprescindible para los vecinos y vecinas de Vilaboa, pero también para visitantes de otras zonas que se acercan año tras año a conocer sus peculiaridades.

La edición de 2026 arranca hoy, sábado 14 de febrero, y terminará por todo lo alto el próximo martes 17. Descubre a continuación la programación organizada por el Concello de Vilaboa y la Asociación Cultural de Cobres.

Las Madamas y los Galanes recorren los barrios

El eje central del Entroido de Cobres es la figura de las madamas y los galanes. Desde el inicio de esta tradición, estas parejas recorrían las parroquias de Vilaboa bailando, acompañadas por un grupo de músicos con gaitas y otros instrumentos. Muiñeiras, pasodobles, jotas... La música inundaba cada rincón, tal y como sigue haciendo hoy día.

Madamas y galanes bailando por las parroquias de Vilaboa. / Gustavo Santos

El itinerario de los danzantes dará comienzo este sábado, a partir de las 10:00 horas y hasta las 19:00, horario estimado en el que la comitiva llegará a la carpa de Riomaior. Al igual que en ediciones anteriores, será posible seguir en tiempo real su recorrido a través de WhatsApp, escaneando el código QR del cartel oficial, que puedes consultar al final de este texto.

Después tendrá lugar la Gran Festa de Apertura, con las actuaciones de la Orquestra Kubo y Trío Tic Tac.

El domingo 15 continuarán los festejos. Habrá una nueva oportunidad de disfrutar de la comitiva de damas y galanes en el mismo horario que el sábado y la fiesta final estará a cargo de Son das Tabernas. Al día siguiente se celebrará a las 21:30 horas, también en la carpa de Riomaior, el Luns de Muchachos, con Orquestra Magos y Trío La Noche.

Martes de Entroido

El martes 17 de febrero será el día grande del Entroido de Cobres. Madamas y galanes recorrerán los barrios de 10:00 a 13:00 horas. Después hay programada una sesión vermú en la carpa de Riomaior, amenizada por el dúo Los Dinámicos y en la que no faltarán raciones de churrasco o pulpo.

Detalles de los espectaculares trajes de las madamas. / Gustavo Santos

Por la tarde, a partir de las 16:30 horas, se desarrollará la Corrida do Galo y los juegos en el río (Galo no Río y Galo na Vara), en una fiesta presentada por el televisivo Isi en compañía del periodista Marci Varela.

En el año 2024 se recuperó la figura del predicador, quien lee el Sermón do Galo, un texto que cambia en cada edición gracias a las aportaciones de los escolares de Vilaboa. Este año formará parte de los actos del Martes de Entroido, justo antes de la Queima do Galo, para dar por finalizado el evento.

Tras esto, el grupo Fanfarria Farruxia se encargará de poner el broche de oro a la fiesta en Riomaior. Toda la información actualizada del evento y demás novedades se pueden consultar en las redes sociales del Entroido de Cobres y en su página web oficial.