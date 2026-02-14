Consejos para decidir el camino formativo de nuestros hijos

Las familias están a punto de tomar una de las decisiones más importantes y complicadas, con el periodo de matriculación a la vuelta de la esquina: qué centro educativo escogerán para sus hijos en el próximo curso.

Está claro por qué es un hecho relevante; la elección de la escuela influirá no solo en el futuro académico de los niños, también en su futuro social y profesional.

Los valores y las habilidades que no vienen en los libros, que se aprenden por el contacto con los demás o a través de un aprendizaje experiencial, pueden variar en función del centro escolar. Sobre todo a día de hoy, que hay una oferta más amplia que nunca en cuanto a enfoques pedagógicos y actividades innovadoras en los colegios.

Actividades extraescolares

Así, las familias deberían considerar diferentes aspectos antes de tomar esta decisión. Por un lado, suele ser crucial saber si el centro dispone de actividades extraescolares, una herramienta de conciliación que es esencial para tantos padres y madres. En este tipo de actividades nuestros hijos pueden adquirir habilidades de gran valor y, no menos importante, pasar un rato en grande, haciendo algo distinto. Deportes varios, teatro, artes, ciencia... el catálogo de los centros educativos es extenso y vale la pena revisarlo.

Dotaciones

Otro factor clave son las instalaciones. Para ello no hay nada mejor que concertar una cita durante las jornadas de puertas abiertas que organizan en los colegios por estas fechas y visitarlos en persona. En función de las motivaciones de cada familia y de lo que se espera del centro al que envía a su criatura, puede ser interesante comprobar que este disponga de laboratorio, una biblioteca completa, pabellón deportivo o aulas dotadas de un equipo tecnológico actualizado, entre otros servicios.

Debemos tener en cuenta que el colegio es uno de los primeros lugares donde aprendemos a convivir con las demás personas y con nuestro entorno y pasamos en él una importante parte de nuestro tiempo durante la infancia y la adolescencia. Básicamente, es un segundo hogar, y como es lógico, es recomendable buscar el que más cómodos nos haga sentir y donde pensemos que estaríamos a gusto en los años siguientes.

Idiomas

Saber más de una lengua es muy enriquecedor y dentro del mundo profesional, pensando en el futuro de nuestros hijos, es una cualidad muy bien valorada. Por eso no son pocas las familias que priorizan aquellos colegios declarados como plurilingües o en los que se trabaje con especial ahínco el inglés (el idioma que más se estudia en los centros, además de las lenguas oficiales de nuestro territorio). Algunas escuelas cuentan con auxiliares nativos de conversación, lo que permite ir un paso más allá en el aprendizaje de un idioma; o incluso basan parte de su metodología en trabajar en inglés. Ante un mundo cada vez más globalizado, hablar varios idiomas se ha convertido en algo prácticamente imprescindible que se inculca desde edades tempranas.

Proyecto educativo

¿Hay un departamento de Orientación con suficientes profesionales? ¿Hay atención a la diversidad? ¿Se incentivan proyectos de enriquecimiento personal para el alumnado? Una vez más, el colegio no es solo el espacio en el que se aprenden Matemáticas o Historia; aquí también se aprenden valores como la convivencia, el respeto o la solidaridad. Por tanto, otro factor a estudiar antes de elegir un centro educativo es también cuál es su proyecto y su filosofía.

Por ejemplo, algunas familias quieren asegurar un trato más individualizado con los estudiantes, otras buscan modelos educativos donde sean los niños quienes lleven las «riendas» del aprendizaje... Al igual que para conocer las instalaciones, visitar el centro en compañía del director/a o de algunos docentes puede ayudar a obtener una visión más amplia y profunda de sus valores.

Futuro laboral

Aunque los factores anteriores influyen sobre todo en las familias con niños que acceden por primera vez al sistema educativo y, por tanto, son todavía muy pequeños para pensar a largo plazo, hay otras familias tomando la decisión de por dónde continuará el proceso de formación de sus hijos. Y es que no todos los jóvenes deben seguir el mismo camino y no por ello están faltos de opciones.

Si el estudiante quiere optar por un ciclo de FP, por ejemplo, será útil saber también cuáles son sus opciones y cómo puede encontrar su vocación o una profesión que le guste. Existen centros como el Colegio Lar que disponen de ciclos públicos y privados con diferentes modalidades de enseñanza y que están avalados por las experiencias de sus exalumnos y alumnas. La garantía de prácticas profesionales en empresa es un incentivo importante para optar por un ciclo u otro.

Plazos de matriculación en Galicia para el curso 2026/27

Estamos en un momento crucial del año para las familias con hijos en edad escolar:podrán solicitar plaza escolar para el próximo curso entre el 1 y el 20 de marzo. Este periodo rige para todo el alumnado que entra por primera vez en el sistema educativo, así como los de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato que desean cambiar de centro escolar, siempre que haya plazas disponibles.

Una vez cerrado el plazo de solicitudes, los listados provisionales de admitidos y excluidos se publicarán el día 24 de abril, las definitivas el 15 de mayo y los plazos de formalización de matrícula serán del 20 al 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria y del 23 de junio al 7 de julio para los de ESO y Bachillerato.

