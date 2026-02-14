Colexio Montesol, una gran familia en Vigo desde 1982

El Colexio Plurilingüe Montesol lleva desde 1982 siendo un centro de referencia en Vigo. Ubicado en el barrio de Coia, su proyecto educativo destaca por fusionar una avanzada propuesta tecnológica con un firme compromiso con los idiomas, la formación en valores y un ambiente cercano y familiar.

Apuesta por el plurilingüismo y la internacionalización

El centro es colaborador de Cambridge Examinations for Schools y cuenta con auxiliar de conversación en inglés. Además, participa en programas europeos como eTwinning y Erasmus+ y su alumnado ha obtenido notables reconocimientos en idiomas, como el primer premio en el concurso de deletro en inglés ‘Spelling Bee’.

Para continuar esta senda, el próximo curso arrancará en el ciclo de Educación Infantil una iniciativa propia y novedosa, ‘Montesol Little People’, diseñada para enseñar inglés al alumnado de Educación Infantil.

A la vanguardia en digitalización

Por otro lado, el Colexio Montesol presume de ser el único «Google Reference School» de Galicia, posicionándose como un centro a la cabeza de la innovación con un proyecto de digitalización de calidad y responsable, al servicio del proyecto educativo.

Todo el equipo docente posee el certificado «Google Educator», se ofrece atención a distancia, herramientas de control parental para las familias y, desde 5º de Primaria hasta 4º de ESO, los alumnos trabajan en Aulas RTC (Reinvent the Classroom). Asimismo, cada estudiante dispone de un dispositivo Chromebook y una cuenta Education Plus.Todo ello, sin renunciar a los libros de textos ni a los cuadernos.

Valores y cercanía

Pero si algo destaca del Montesol es su enfoque familiar. El departamento de Orientación brinda un apoyo integral al alumnado con necesidades educativas especiales y a sus familias y, además, se fomenta la relación con estas a través de la Escuela de Familias, en colaboración con el ANPA.

La solidaridad y la convivencia, valores fundamentales en el Colexio Montesol. / Cedida

En este centro, los estudiantes aprenden qué es la convivencia y la solidaridad de forma activa, participando en recogidas de juguetes, ropa y alimentos o talleres de manualidades que organizan los propios compañeros de Secundaria.

Sumado a todo esto, el currículo del Montesol se enriquece mediante metodologías activas (como la gamificación o el trabajo por proyectos) y proyectos innovadores, entre los que destacan el Huerto Escolar (dentro de esta actividad, es especial el Día de los Abuelos/as en la Huerta, donde abuelos y nietos trabajan juntos en el campo, reforzando los lazos familiares), el Programa Meteoescolas, en el que se tomam datos diarios con la estación meteorológica propia del colegio; la Semana de la Ciencia, donde alumnos de Secundaria actúan como "profesores por un día" para los más jóvenes; el Programa Salvavidas, para la concienciación sobre donación y trasplante de órganos; o el Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

Pero para descubrir bien el colegio, lo mejor es visitarlo. Las jornadas de puertas abiertas serán en febrero y marzo. Los interesados pueden llamar al 986208512 o inscribirse en el formulario de su web.